Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 17 al 21 agosto rivelano che Sophia preoccupata per l'assenza del figlio deciderà di denunciarne la scomparsa ma prima di poter giungere alla polizia Georg sequestrerà anche lei.

Georg rapisce Sophia

Le anticipazioni di Tempesta d'amore che andranno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 agosto prendono il via dall'angoscia di Maxi che si convincerà che qualcosa di brutto è accaduto al suo fidanzato Henry così la ragazza convincerà Erik a localizzare il suo cellulare. Anche Sophia sarà angosciata per l'assenza del figlio ma prima di poterne denunciare la scomparsa verrà anche lei sequestrata da Georg.

Quest'ultimo le farà una rivelazione sconcertante: è il bambino sopravvissuto ad una strage causata dal padre di Sophia e adesso ha rapito Henry per vendicare se stesso e la sua famiglia.

Dopo aver metabolizzato la notizia, Sophia sarà sconvolta. Georg impedirà in ogni modo che Maxi si metta in contatto con lei e cercherà di placare la sua preoccupazione facendole credere che la scomparsa di Henry sia legata ad una sorpresa che il giovane sta organizzando per le loro nozze. Mentre Maxi continuerà a nutrire dei dubbi, Henry cercherà di non darsi per vinto. Sophia, nel frattempo, implorerà Georg di liberare se stessa e suo figlio ma l'uomo non sembrerà disposto a cedere. Intanto, Henry deciderà di dire alla madre, che sta assistendo mediante video alla sua crudele prigionia, di non ritenerla colpevole per ciò che gli sta accadendo.

Henry, frattanto, scoprirà che la sua prigionia è legata alla sete di vendetta di Georg.

Katja e Vincent si rimettono insieme

Katja, per tenere fede al patto stretto con Sophia e Christoph, si allontanerà da Werner, ma capirà anche che i suoi sentimenti per Vincent non sono spariti. Per questa ragione, il veterinario e Katja decideranno di riprendere la loro relazione. Intanto, Markus scoprirà che a sua frattura alla gamba è totalmente guarita e cercherà un modo di riavvicinarsi al figlio salvo poi rinunciarci dopo aver scoperto della sua riappacificazione con Katja.

Anja deciderà di interrompere ogni rapporto con il fratello dopo aver scoperto che lui la stava ingannando. Dopo aver affrontato Nick, Anja deciderà di restare a Bichleim dopo aver trovato un lavoro come infermiera e per stare vicina a Michael al quale si avvicinerà sempre di più.

Maxi, convinta che il maggiordomo nasconda qualcosa, lo seguirà e Georg la condurrà al nascondiglio del fidanzato. Georg però se ne renderà conto e imprigionerà entrambi. Sarà Sophia con l'aiuto di Alfons a scoprire dove si trova il casale che funge da prigione per il figlio e la sua fidanzata. L'irruzione della polizia non andrà come previsto ma Sophia resterà gravemente ferita nel tentativo di proteggere il figlio. Maxi darà i primi soccorsi a Sophia e Ynanik, con un delicato intervento, le salverà la vita. Al suo risveglio, la donna troverà al suo fianco il figlio che sarà impegnato anche a superare il trauma del suo rapimento.

Larissa confiderà a Yannik di avere intenzione di rilevare le quote di Sophia con la sua eredità.

Nel frattempo, il medico scoprirà che suo fratello presenzierà alle nozze. Intanto, Miro capirà che Greta non è ancora pronta ad una convivenza con lui.

Dopo l'intervento, Sophia si scuserà con Maxi per il male che le ha causato ma si riappacificherà anche con Larissa. Infine, Alexandra riuscirà a non fare archiviare le indagini contro Christoph e quest'ultimo e Werner comprenderanno che non solo potrebbero perdere il Fürstenhof ma Christoph potrebbe perfino finire in carcere.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Anja è rimasta delusa dal comportamento del fratello ma Michael le ha dato il suo aiuto. Katja ha rifiutato la proposta di Markus di rimettersi insieme. Henry scompare nel nulla: a rapirlo è stato Georg. Maxi ha cominciato a sospettare che qualcosa di brutto è accaduto e ha cominciato ad indagare mentre Georg ha rapito anche Sophia.