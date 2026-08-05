Dal 10 al 14 agosto vanno in onda le nuove puntate di Tempesta d'amore. Secondo quanto si apprende dagli spoiler, Henry viene rapito e rischia di essere in pericolo di vita poiché Georg vuole ucciderlo. Nel frattempo, anche Erik e Christoph hanno un duro confronto per motivi lavorativi: il primo è convinto che il secondo voglia mettergli i bastoni fra le ruote sul posto di lavoro.

Anticipazioni Tempesta d'amore

In occasione dei nuovi episodi di Tempesta d'amore, le anticipazioni continuano a ruotare intorno a Herny.

Durante i lavori alla baita di Larissa, Henry e Maxi si regalano un momento romantico.

In un secondo momento la coppia trova un cristallo particolare al laboratorio e decidono di trasformarlo in un prezioso gioiello per suggellare il loro amore. Anche Sophia informa il figlio di aver saldato il suo debito con l'organizzazione criminale, ma il momento di felicità dura pochissimo poiché Henry scompare nel nulla. A seguire Maxi riceve un messaggio in cui il suo amato in cui la rassicura che si trova in vacanza con un amico, ma la donna continua ad avere un brutto presentimento. Lo stesso Henry dopo essersi risvegliato all'interno di un casolare comprende di essere stato rapito. Maxi comprende che l'uomo che ha rapire il suo futuro sposo è Georg, ovvero colui che considerava un padre.

Infine Henry comprende che il suo rapitore vuole ucciderlo.

Erik e Christoph ai ferri corti

Per quanto riguarda gli altri protagonisti della soap tv tedesca, Greta e Miro si ritrovano alle prese con un problema imbarazzante dopo una breve vacanza. Anja scopre che i gioielli trovati non hanno alcun valore e quindi appare giù di morale, nonostante le rassicurazione di Michael. Katja è convinta di nutrire ancora dei sentimenti per Vincent, ma preferisce reprimerli. Intanto Markus e Werner si rendono protagonisti di un duro scontro e Katja è costretta a prendere una presa di posizione, mentre Erik e Christoph litigano per motivi di lavoro: il primo crede che il secondo voglia ostacolare la sua corsa per il posto di concierge.

Markus vedendo un riavvicinamento di Katja prova a chiedere una seconda opportunità, ma l'uomo viene rifiutato.