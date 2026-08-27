La coppia formata da Alessandra Ciociola e Rosario Monetti è stata senza dubbio una delle più discusse dell'ultima edizione di Temptation Island.

Infatti, i due all'interno del programma hanno ritrovato una vecchia conoscenza, la tentatrice Giada Alessandrini, ex amica di Alessandra e presunta ex fiamma di Rosario.

L'uomo nel villaggio dei fidanzati si è avvicinato molto alla single, tra battute, sguardi ed effusioni che hanno fatto crollare più volte in lacrime Alessandra, che si è vista costretta a richiedere più volte il falò di confronto anticipato.

Dopo il primo rifiuto, Rosario ha deciso di presentarsi, convinto anche da Filippo Bisciglia, e dopo il primo falò di confronto a tre della storia del docu-reality, in cui ha partecipato anche la tentatrice, Alessandra ha deciso di lasciarlo e di uscire da sola.

Ma Rosario, con l'aiuto del programma, ha voluto richiedere un altro falò, convincendo la fidanzata a uscire insieme per provare a risolvere i loro problemi di coppia.

Però, nel mese dopo, la ragazza, spiazzando tutti, ha detto di non provare le stesse cose per lui e di non avere la stessa fiducia che aveva in passato, avendo bisogno di tempo per elaborare il tutto e capire quali sono i suoi reali sentimenti attuali.

Ma ora qualcosa sembra cambiato tra loro.

Le voci sull'attuale rapporto tra Alessandra e Rosario dopo Temptation Island

Nelle ultime settimane, in base alle loro attività sui social, Alessandra e Rosario sono stati distanti, visto che lei è tornata a Milano dalla sua famiglia, mentre lui è stato spesso in viaggio.

E, in attesa della puntata speciale di Temptation Island dove Filippo Bisciglia farà il punto sulle coppie dell'ultima edizione, sembra esserci stato un riavvicinamento tra i due.

Infatti, stando a quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, Alessandra e Rosario si sarebbero risentiti per una serata a scopo lavorativo.

Non si sa al momento se i due ci stanno anche riprovando per rimettere in piedi la loro relazione, ma quel che si dice è che i due si sentono per gli introiti e sarebbero dunque dei soci in affari.

Vedremo cosa diranno Alessandra e Rosario nella puntata speciale di Temptation Island in programma a settembre.