Soraya Sabetta è stata una delle protagoniste più discusse e criticate dell'ultima edizione di Temptation Island, che si è conclusa lo scorso mercoledì 29 luglio con il mese dopo. Infatti, a molti telespettatori non è piaciuto il fatto che abbia parlato male del suo ormai ex fidanzato Cristian Mascolino arrivando ad umiliarlo davanti al tentatore Dimitri Hristov e al pubblico. Però, già nella puntata speciale Temptation Island E Poi, ha spiegato: "Potendo tornare indietro direi diversamente molte cose. L’ho umiliato e l’ho riempito di parole. Lui è una brava persona e sono stata bene con lui.

Tante cose che ho detto non le penso davvero al cento per cento".

Cosa i fan non hanno apprezzato

Oltre a ciò, non è piaciuto il fatto che Soraya abbia usato Dimitri come strumento per far ingelosire e soffrire Cristian, come ha ammesso più volte al falò e nel mese dopo.

Inoltre, dopo essere uscita separata da Cristian a seguito del falò di confronto di Temptation Island, si è rivista con lui andando anche a casa sua, senza però tornare insieme.

E, quando nel mese dopo ha scoperto che Cristian dopo pochi giorni dal loro incontro aveva iniziato a frequentare la single Nicole, è scoppiata a piangere, addossando tutte le colpe su di lui, mettendo da parte il proposito di riappacificarsi e chiedergli scusa.

E anche questo al pubblico non è piaciuto, così che Soraya nei giorni scorsi è riapparsa sui social per chiarire alcune cose.

Soraya Sabetta, l'intervento social dopo Temptation Island

Soraya, innanzitutto, ci ha tenuto a ringraziare gli utenti e i telespettatori che non le sono andati contro durante la sua esperienza a Temptation Island.

Infatti, ha detto che si sente grata di chi non ha solo guardato la superficialità, andando in profondità, guardando oltre le apparenze per vederla con tutti i suoi pregi, difetti e la sua verità, apprezzando il sostegno e l'affetto.

E poi, a chi le ha fatto notare di aver umiliato Cristian Mascolino lasciandosi andare a risate e commenti fuori luogo su di lui nel villaggio del programma, Soraya ha rivelato di pagare ciò che ha fatto ogni giorno, ma la cosa fondamentale è capire dai propri errori.

Inoltre, ha ammesso di trovare Cristian meraviglioso, motivo per il quale si è innamorata di lui standoci insieme per un anno e otto mesi, augurandogli di trovare l'amore e la persona giusta al suo fianco. C'è chi crede alle parole e al pentimento di Soraya, e chi invece afferma che invece tutto ciò sia stato fatto per provare a ripulirsi l'immagine.