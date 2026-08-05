Soraya Sabetta è sicuramente uno dei partecipanti più chiacchierati e discussi dell'ultima edizione di Temptation Island. Infatti, nonostante il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia sia ormai finito da giorni, non si placano le critiche e le polemiche su di lei. E così, nelle scorse ore, si è lamentata dei leoni da tastiera, rei di averla addirittura minacciata di morte.

Soraya Sabetta contro gli hater dopo Temptation Island

Soraya, dopo essersi sentita in dovere di intervenire sui social per giustificare alcune sue belle parole spese per Cristian Mascolino, che erano state viste come un ripensamento o un ripulimento della sua immagine, ha dovuto fare altrettanto per delle feroci critiche ricevute.

E così la ragazza si è lamentata di alcuni commenti osceni che ha letto sotto un suo video: "Tu mi conosci? Sei stata di fianco a me per tutta la vita da sapere cosa ho passato? Tu chi sei, così come tutti gli altri? Ti permetti di scrivere sotto il mio video “cosa c’è da scoprire?”. Io ci sto ai commenti negativi, ma devono essere educati, non devono essere insulti, mi sono ritrovata minacce di morte ai miei cani, alla mia famiglia, mi auguravano malattie. Solo in Italia accadono queste cose, perché basta fare un confronto con Temptation Island spagnolo, a quelli cosa dovete dire? Li andate a prendere a casa per i capelli? Se in un’ora di programma complessivi pensate di conoscerci? Scusate lo sfogo, ma ho fatto un video carino e mi devo ritrovare queste cose?

Dopo un po’ siete noiosi, siete ripetitivi. Svegliatevi, fatevi una vita invece di commentare la mia, guardateli se volete e commentate, ma dovete essere educati".

Soraya e Temptation

Soraya è stata accusata più volte durante il suo percorso nel villaggio di aver umiliato il suo ormai ex fidanzato Cristian Mascolino e di aver usato il tentatore Dimitri Hristov solo per far ingelosirlo e soffrire.

A conferma di ciò c'è il fatto che la ragazza non frequenta più il single fuori dal programma, anche se si vocifera che i due siano finiti a letto.

Dopo il successo di Temptation Island, Soraya Sabetta è ancora più attiva sui social rispetto a prima, e non perde occasione di dire la sua senza filtri.