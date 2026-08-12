Durante Temptation Island il pubblico ha maggiormente empatizzato con Cristian Mascolino che con Soraya Sabetta. La ragazza si è avvicinata molto al single Dimitri Hristov, scambiandosi abbracci, effusioni e carezze, oltre a parlare spesso male del suo attuale fidanzato.

In tutto ciò Cristian ha dovuto vedere molti video di Soraya che non gli sono piaciuti. E così ha deciso di uscire da solo da Temptation Island, confermando la scelta anche nel mese dopo, in cui è uscito il fatto che si stesse sentendo con la tentatrice Nicole, facendo crollare in lacrime l'ormai sua ex ragazza.

Ma se questo non è stato criticato dal pubblico, in quanto è ora single e libero di frequentarsi con chi vuole, nei giorni scorsi sono uscite delle chat compromettenti di messaggi tra Cristian e diverse ragazze mentre era già fidanzato con Soraya.

Questi messaggi sono stati diffusi dagli esperti di gossip Lorenzo Pugnaloni e Deianira Marzano, le cui ricostruzioni sembrerebbero incastrare l'ex protagonista di Temptation Island.

Il contenuto delle chat tra Cristian Mascolino e altre ragazze

Recentemente Soraya avrebbe scoperto un presunto tradimento di Cristian Mascolino risalente a gennaio 2025, mentre loro stavano insieme da novembre 2024.

Cristian si è giustificato dicendo che a quei tempi non era ancora innamorato di Soraya, ma le conversazioni hanno fatto il giro del web in cui si vede il ragazzo provarci con una donna dicendole di averla notata e chiedendole di vedersi in segreto, senza dire niente a nessuno.

Dopo che sono usciti quesi messaggi, Cristian avrebbe chiamato Soraya disperato, negando tutto, ma l'ex fidanzata gli ha risposto che era già a conoscenza di tutto, così che poi ha deciso di confessare tutto, piangendo.

Queste indiscrezioni hanno gettato una luce diversa sulla relazione tra i due e quanto abbiamo visto a Temptation Island, con ora alcune persone che si sono ricredute su Soraya andando contro Cristian. Ma, al momento, nonostante la pubblicazione delle chat, si tratta comunque solo di voci, non avendo prese di posizioni pubbliche di Cristian Mascolino e Soraya Sabetta.