A maggio e giugno è andata in onda la prima edizione di The 50 che ha avuto un discreto successo.

Infatti, il reality game targato Amazon Prime ha avuto il suo seguito grazie ai cinquanta concorrenti, molti dei quali hanno partecipato ad altri programmi conosciuti come Grande Fratello, L'Isola dei Famosi e Temptation Island.

Già si inizia a pensare alla seconda edizione, e sarebbero stati contattati i primi vip che prenderanno parte alle riprese che cominceranno a settembre e avranno una durata di otto giorni.

I primi nomi

I primi nomi che sono circolati sul web sono stati quelli di alcune ex gieffine, come Stefania Orlando, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Lucia Ilardo.

Ma, nelle scorse ore, si sono aggiunti altri nomi piuttosto interessanti che potrebbero catturare l'attenzione del pubblico.

Infatti, il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha svelato che gli autori di The 50 vorrebbero nel programma Aida Yespica, Clizia Incorvaia, Antonella Fiordelisi e le creator Emily Pallini, Francesca Cuccuru e Alessia Lanza.

E poi ha aggiunto che, oltre al fatto che si inizierà a registrare il programma a settembre, per una durata di otto giorni, potrebbe tornare a The 50 Francesco Chiofalo.

Ma questa volta non come concorrente, bensì come traghettatore o disturbatore, anche se al momento è solo un'idea e non c'è la certezza.

The 50, quando potrebbe andare in onda la seconda edizione

The 50, dopo la prima edizione andata in onda tra maggio e giugno, ritornerà nel 2027 nello stesso periodo con altri cinquanta concorrenti, pronti a mettersi in gioco in sfide, prove e rebus dove ne rimarrà solo uno, che sarà decretato il vincitore.

A trionfare qualche mese fa è stato Matteo Diamante, che ha avuto la meglio in finale su Helena Prestes ed Edoardo Tavassi.

E ora ci potrebbero essere tanti altri personaggi interessanti nel cast, se dovessero partecipare peperine come Antonella Fiordelisi e Lucia Ilardo, ma anche Stefania Orlando, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, che promettono scintille.

Sicuramente nelle prossime settimane usciranno nuove indiscrezioni sui nomi dei vip che potremo vedere a The 50 la prossima primavera.