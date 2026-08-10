A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, icona della televisione italiana, il 16 agosto 2025 a 89 anni, la figlia Tiziana ha condiviso un intimo ricordo del padre. Il celebre conduttore era noto come il “re dei presentatori” e deteneva il record di tredici edizioni del Festival di Sanremo. La sua carriera fu segnata anche dalla scoperta di talenti musicali come Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti e Laura Pausini. Nel ricordo dei figli Tiziana e Alessandro, emerge un padre affettuoso e presente nella vita familiare.

Tiziana Baudo, solitamente riservata, ha offerto un ritratto commovente del genitore, rievocando momenti indimenticabili.

Ha descritto le gare di nuoto a Villasimius, in Sardegna, e le colazioni a Militello con ricotta calda e arance colte. Ha ricordato le risate condivise nel lettone dei nonni a Catania e gli arancini caldi gustati a Villa Bellini. Tra i ricordi, i giri in motorino a Morlupo (con cadute dovute alle “gambe troppo lunghe” del padre), gli incontri con la famiglia Modugno sull’Isola dei Conigli a Lampedusa e i giochi con l'argilla a Cala Creta. Erano “anni felici e spensierati”, trascorsi d’estate con il padre dopo la scuola.

Il legame familiare e i ricordi personali

Il ritratto di Pippo Baudo tracciato dalla figlia lo rivela come “un uomo di altri tempi”, che aveva l’abitudine di scrivere lettere piene d’amore in occasioni speciali, missive che Tiziana custodisce e rilegge costantemente.

Un dettaglio curioso e scaramantico emerge dal suo racconto: il numero sette, considerato un vero e proprio portafortuna per la famiglia. Il padre era nato il 7 giugno, il suo ufficio era "Studio 77", morì il 16 (6+1=7) e richiamava "Settevoci". Tiziana ha aggiunto di vedere spesso il numero apparire in svariate circostanze, come se lui da lassù le stesse pensando o la stesse mettendo in guardia. Questa testimonianza evidenzia il profondo legame familiare, ricordando Baudo non solo come monumento televisivo ma anche come padre attento e partecipe.

La carriera di Pippo Baudo: tra televisione e talenti

Nato il 7 giugno, Pippo Baudo ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della televisione italiana, grazie a una carriera lunga e costellata di successi.

La sua attività lo vide protagonista di un numero record di edizioni del Festival di Sanremo e lo consacrò come eccezionale talent-scout, lanciando grandi stelle della musica italiana. La dimensione pubblica e privata si fondono nel ricordo della figlia, arricchendo la figura di Baudo con dettagli personali che ne illuminano un aspetto più intimo.