Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera turca, Tutto per la mia famiglia, che andranno in onda dal 10 al 16 agosto rivelano che Kadir continuerà ad indagare per scoprire dove è finito il loro denaro. Orhan e Susan escogiteranno vari piani per guadagnare i soldi necessari per mantenere la loro famiglia. Nel frattempo, Harika cercherà in ogni modo di nascondere la povertà della madre di fronte alle sue amiche, senza però riuscirci. Infine, Ogulcan si sveglierà dal coma mentre Doruk e Asye si riappacificheranno.

Suzan scopre chi ha pagato la retta

Kadir continuerà a nascondere il fatto che è stata Cemile a rubare il loro denaro. Per avere qualche risposta in più, il giovane ritornerà nel locale dove lavorava Yeliz, finendo per incontrare il proprietario malavitoso.

A scuola, Suzan scoprirà che a pagare la retta non è stato Tolga ma Omer. Nel frattempo, Orhan inizierà la fisioterapia pur sentendomi in colpa per quanto costa alla sua famiglia. Sengul deciderà di utilizzare i tavoli e le sedie del ristorante fallito per organizzare un "Sennut" in giardino per racimolare qualche soldo. Per far fronte alla crisi economica della sua famiglia, Suzan deciderà di vendere alcuni suoi vestiti su internet in modo da riuscire a pagare almeno l'affitto.

Asiye si arrabbia con Doruk

Asiye si esibirà in uno spettacolo.organizzato da Okan ed incantera' tutti i presenti con la sua voce. Finito lo spettacolo però la ragazza si arrabbiera' nel sapere di essersi potuta esibire soltanto grazie all'intercessione di Doruk. All'ennesimo litigio con a ragazza, il giovane deciderà di chiudere ogni rapporto con lei. Harika cercherà di non far capire alle amiche che la madre versa in condizioni economiche molto precarie. Tutti i suoi sforzi però non serviranno a nulla perché in breve tempo la famiglia Eren scoprirà ogni cosa.

Akif cercherà di riappacificarsi con il figlio, regalandogli un'auto di lusso. In ospedale, tutti attenderanno il risveglio dal coma di Ogulcan.

L'uomo però avrà un arresto cardiaco e in sogno vedrà gli zii Veli che gli diranno di tornare dai suoi genitori. A quel punto, l'uomo si risvegliera'. Infine, Doruk avrà un incidente in auto e verrà ricoverato in ospedale. Asiye lo viene a sapere e correrà da lui per fare pace.