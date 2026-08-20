Le anticipazioni dei nuovi episodi della soap opera turca, Tutto per la mia famiglia, che vanno dal 24 al 30 agosto annunciano che Tolga non rinuncerà ai suoi sentimenti per Cemile, mentre Berk vivrà liberamente la sua storia con Aybike. Omer farà arrestare un banda di ladri che cercheranno subito vendetta su di lui e sugli Eren. Nel frattempo, Suzan scoprirà che Kaan è figlio di Akif, facendolo cacciare di casa.

Ogulcan e Doruk vengono arrestati

Ogulcan e Omer continueranno a lavorare per guadagnare I soldi necessari per partecipare al ballo della scuola.

Tolga tenterà di avvicinarsi a Cemile, ma Aybike glielo impedirà, convinta che lui la stia importunando. Nel frattempo, la relazione fra quest'ultima e Berk procederà a gonfie vele fra momenti romantici e preoccupazioni per il ballo.

Omer scoprirà che la ditta di traslochi per cui lavora è coinvolta in un furto e deciderà di collaborare con la polizia. Più tardi, le forze dell'Ordine sgomberanno l'intera banda di ladri, finendo per arrestare anche Ogulcan e Doruk. Grazie alla testimonianza di Omer però i due giovani verranno rilasciati. I genitori di Doruk non saranno molto felici dell'accaduto e si scontreranno col figlio, spingendolo a rimanere a casa di Mazlum.

La banda dei ladri si vendica di Omer

La banda di ladri che si fingevano traslocatori deciderà di vendicarsi di Omer, recandosi a scuola e aggredendolo. Fortunatamente correranno in suo soccorso tutti i suoi compagni di classe che sventeranno il pericolo e metteranno in fuga i malviventi. Sengul brucerà per errore una costosissima camicia di seta di Nebahat è andrà nel panico. Per evitare che la moglie venga licenziata, l'uomo decidera di chiedere un prestito in banca per ricomprare l'oggetto.

Suzan scopre la verità su Kaan

Nel frattempo, Suzan e Harika deciseranno di dimostrare che Kaan é il figlio biologico di Akif, sottraendo un bicchiere su cui fare il test del DNA. Nel corso della serata del ballo in maschera, Harika si scontrera' duramente con Aybike e Berk, mentre Susen verrà eletta reginetta della serata e Omer conquisterà il titolo di re.

Infine, Suzan irrompera' sul palco e rivelerà che Kaan è il figlio legittimo di Akif. Quest'ultimo, incapace di dire la verità, rinneghera' il figlio davanti a tutti e lo caccera' di casa. La banda dei finti traslocatori aggreddiranno la famiglia Eren per vendicarsi di Omer.