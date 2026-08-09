Orhan tornerà a camminare grazie a Cemile nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: per la ragazza sarà un modo per riscattarsi agli occhi degli Eren.

Le anticipazioni tv rivelano che Cemile salverà Orhan da un incendio e in questo modo recupererà la sua fiducia. Successivamente, la ragazza si offrirà di aiutare Orhan con degli esercizi, vista la sua esperienza con un amico in orfanotrofio.

Il furto di Cemile in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Cemile sarà una bella sorpresa per la famiglia Eran.

I rapporti partiranno con il piede sbagliato, perché Cemile spingerà Orhan e scapperà con i soldi di Kadir. Questo furto, già spiacevole, porterà ad una serie di fatti molto gravi per la famiglia, tanto che Ogulcan rischierà la vita per recuperare il denaro perduto. Kadir avrà pietà di Cemile, rimasta sola senza sorella, e la riporterà a casa, ma avrà contro tutta la famiglia. "Non sono più tuo zio", urlerà Orhan a suo nipote, dicendogli che rifiuta categoricamente la presenza della ragazza. La pena per Cemile, però, sarà più forte di tutto e Kadir la terrà al pollaio nonostante tutto. Presto la giovane riuscirà a riscattarsi agli occhi degli Eren e tutto avrà inizio con un terribile incidente.

Orhan sarà da solo a casa quando scoppierà un incendio che non gli permetterà di uscire. Cemile si accorgerà di tutto e correrà a salvarlo, rischiando in prima persona. Dopo questo avvicinamento, la ragazza prometterà allo zio che lo aiuterà anche a lasciare la sedia a rotelle.

Il riscatto di Cemile e la grande gioia degli Eren

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Cemile proporrà a Orhan di aiutarlo a camminare. "Avevo un amico in orfanotrofio", dirà la ragazza, "Che ha dovuto fare fisioterapia per due anni e ho imparato molte cose". L'uomo accetterà la sfida e dopo qualche giorno potrà fare una grandissima sorpresa alla sua famiglia. Saranno tutti seduti fuori quando Sengul annuncerà ai ragazzi un evento davvero speciale: lo zio Orhan uscirà di casa sulle sue gambe, sebbene aiutato dalle stampelle. L'emozione per Asiye e gli altri sarà grande, perché quasi avevano perso le speranze. Cemile, quindi, riuscirà a far ricredere tutti dopo aver sbagliato in passato.