Nel corso degli episodi della seconda stagione di Tutto per la mia famiglia visibili prossimamente su Canale 5, Sengul finirà in carcere per aver avvelenato accidentalmente i figli ed i nipoti. Una volta uscita, la donna troverà ad attenderla una brutta sorpresa quando Orhan la informerà di volere il divorzio.

Sengul finisce in carcere per aver avvelenato i figli ed i nipoti

Tutto inizierà quanto Sengul verrà arrestata per avvelenato accidentalmente i suoi figli e nipoti con dell'insetticida. Orhan tornerà a casa per prendersi cura dei bambini, trovando il sostegno di Gonul.

In carcere, Sengul andrà su tutte le furie quando scoprirà che la donna è entrata nel suo appartamento in sua assenza. La madre di Ogulcan confiderà ad un'amica che una persona sta cercando di distruggere la sua famiglia. La compagna di cella, a questo punto, contatterà alcuni cugini per dare una lezione a Gonul, finendo per distruggere il suo ristorante.

Qualche ora dopo, Orhan troverà la donna in lacrime al ritorno da un giro di consegne. Gonul confesserà di essere stata schiaffeggiata da alcuni uomini che sono entrati nel suo ristorante con la forza. La donna informerà l'uomo che i delinquenti hanno lasciato un messaggio chiaro: "Sengul ti saluta, lascia in pace sup marito e non mettere più piede in casa sua."

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Orhan chiede il divorzio a Sengul

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Orhan non crederà che sua moglie sia capace di un gesto del genere.

Intanto la donna, all'oscuro di tutto, farà ritorno a casa con l'intenzione di preparare una cena speciale per festeggiare la sua scarcerazione. Ma il risultato non sarà quello sperato. Orhan esploderà appena vedrà sua moglie: "Vedo che ti hanno lasciato andare. Mi dispiace." Il padre di Aybike la rimprovererà per quello che è accaduto al ristorante di Gonul ma lei respingerà le accuse, incolpando una compagna di cella. L'uomo apparirà così risentito da volerle chiedere il divorzio. La donna sconvolta dalle parole di Orhan apparirà terrorizzata. Il mattino dopo, Sengul pulirà tutta l'abitazione, trovando un fazzoletto di Gonul sul proprio letto.