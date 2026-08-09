Nei nuovi episodi della seconda stagione di Tutto per la mia famiglia in programma prossimamente su Canale 5, Kaan deciderà di vendicarsi di Akif Atakul quando lo caccerà dalla scuola. Il ragazzo mostrerà un filmato a Kadir Eren, con cui scoprirà la verità sulla morte di Veli.

Harika suggerisce a Kaan di denunciare Akif

Tutto inizierà quando Omer aiuterà Kaan a prepararsi per gli esami dopo aver notato che ha lasciato una prova in bianco. Il ragazzo dovrà sopportare le prese in giro di Doruk, che inizierà ad umiliarlo quando lo vedrà lavare la sua camicia nel bagno della scuola.

Suzan, intanto, si sentirà in colpa nei confronti di Kaan quando scoprirà che dorme in macchina e fa il bucato a scuola. La donna proporrà al ragazzo di andare a vivere da lei e sua figlia. Kaan acconsentirà subito a trasferirsi da loro. Harika suggerirà al ragazzo di sporgere denuncia contro Akif visto che ha in mano le prove che è suo padre biologico. Kaan si recherà poi a casa dei fratelli Eren per prepararsi all'esame dove Sengul scoprirà la sua intenzione di fare causa contro l'imprenditore. La donna non riuscirà a tenere la bocca cucita, raccontando a Nebahat tutto quello che ha sentito.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Kadir scopre che Akif è l'assassino di Veli

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Nebahat informerà ad Akif di aver avviato le pratiche del divorzio.

L'uomo crederà che la moglie stia scherzando ma lei apparirà irremovibile nella sua decisione. Nebahat dirà all'imprenditore di prepararsi non volendo che Melisa e Doruk debbano dividere la loro fortuna con Kaan dopo aver scoperto che è suo figlio. Akif furioso si presenterà a scuola del ragazzo per espellerlo. Omer, a questo punto, aiuterà Kaan, consegnandogli una chiavetta usb con degli esercizi da fare per gli esami. Il fratellastro di Doruk riprodurrà la pendrive trovando un video in cui Akif pone fine alla vita di Veli. Il ragazzo, a questo punto, contatterà Kadir con un biglietto anonimo, deciso a vendicarsi per l'espulsione dalla scuola. Kaan mostrerà il video al maggiore degli Eren che scoprirà così che Akif è l'assassino di suo padre Veli. Il ragazzo sconvolto giurerà di vendicarsi dell'imprenditore.