Nelle puntate della soap turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 10 a domenica 16 agosto 2026, Doruk Ataku (Onur Seyit Yaran) finirà in ospedale d’urgenza a causa di un incidente automobilistico, e la sua amata Asiye Eren (Burcu Yazgı Coşkun) correrà subito da lui, per accertarsi delle sue condizioni di salute.

Melisa gelosa di Kadir, Berk continua a corteggiare Aybiye

Suzan (Ahu Yağtu) verrà a conoscenza che é stato suo figlio ritrovato Omer (Bilal Yiğit Koçak) a pagare la retta scolastica ad Harika (Gözde Türker), per non farle abbandonare gli studi.

Intanto, Melisa (Damlasu Ikizoglu) si ingelosirà, appena sorprenderà Kadir (Halit Özgür Sarı) e Cemile (Nilsu Yılmaz) insieme.

Sempre dalle anticipazioni, si evince che Berk (Recep Usta) continuerà a corteggiare Aybike (Melis Minkari), ma non riuscirà a conquistarla.

Susen si innamora di Kaan, Doruk e Asiye si riconciliano

Susen (Lizge Cömert) inviterà Kaan (Eren Ören) alla sua festa di compleanno, dopo essersi presa una cotta per lui. Nel corso dell'evento, Asiye affronterà Doruk per aver ordinato a Kaan di allontanarsi da lei. Dopo aver avuto un incidente stradale, Doruk finirà in ospedale, e farà pace con Asiye, non appena si precipiterà da lui.

Per concludere, a catturare l’attenzione saranno sempre Doruk e Asiye, che trascorreranno un pomeriggio romantico al lunapark, dopo essersi ritrovati.

Riepilogo: Doruk ha dichiarato il suo amore ad Asiye

Negli episodi precedenti, Doruk ha cambiato il suo atteggiamento nei confronti di Asiye, dopo essere stato arrogante e averla trattata male a causa delle loro differenze sociali. In particolare, con il passare del tempo, il ragazzo si è reso conto di essersi innamorato perdutamente di Asiye, e fa fatto di tutto per conquistarla. Un giorno, Doruk ha approfittato del compleanno di Asiye, per dichiararle i suoi sentimenti, dopo averle fatto gli auguri. Tuttavia, Doruk non è stato visto di buon occhio da Kadir, il quale ha messo in guardia sua sorella Asiye, dicendole di stare attenta.Nello specifico, Kadir è stato convinto che Doruk non sia un ragazzo affidabile.