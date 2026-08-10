Nelle puntate della soap turca Tutto per la mia famiglia che saranno trasmesse su Canale 5 dal 17 al 23 agosto 2026, Nebahat Atakul (Simge Selçuk) esigerà delle spiegazioni dal marito Akif (Celil Nalçakan), per verificare se ha dormito veramente da Suzan (Ahu Yağtu).

Doruk litiga con suo padre Akif

Melisa fraintenderà la situazione, quando vedrà Kadir insieme a Cemile. Intanto, Tolga rivelerà ad Asiye che Erhan è stato ferito da Akif. Appena Omer comunicherà ai suoi familiari, di poter andare a studiare negli Stati Uniti, per aver superato un concorso, Kadir continuerà a lavorare giorno e notte per consentire a suo fratello di partire.

Nel contempo, Kaan, il figlio segreto di Akif, offrirà il suo aiuto al fratellastro Doruk per fargli riconquistare Asiye. Sempre a proposito di Doruk, se ne andrà via di casa, dopo un litigio con il padre Akif. Appena Orhan tornerà a scuola, Aybike e Berk non nasconderanno la loro preoccupazione.

Sengul incassa un premio del nipote Omer

Spazio anche a Nebahat, che affronterà subito il marito Akif, appena scoprirà grazie a Sengul che ha trascorso la notte a casa dell’ex amante Suzan.

Per concludere, Omer scoprirà che sua zia Sengul ha incassato un suo premio alla lotteria.

Riepilogo sull’arrivo di Kaan

Precedentemente, Akif ha fatto la conoscenza del figlio illegittimo Kaan. Tutto è cominciato, quando il ragazzo si è presentato all’istituto Ataman e ha fatto sapere al direttore che Akif è suo padre.

Appena è stato convocato in ufficio, quest’ultimo ha appreso che Kaan è nato dalla sua passata relazione con Zumurut. Il giovane ha fatto sapere ad Akif che sua madre è deceduta, e di essere giunto a Istanbul per chiedergli un aiuto economico. A quel punto, l’imprenditore ha permesso al figlio di studiare nel suo collegio, e si è visto costretto ad accoglierlo a casa sua, dopo l’arrivo improvviso della moglie Nebahat. Messo con le spalle al muro, Akif ha nascosto la vera identità di Kaan, per aver fatto credere ai suoi familiari che si tratta del parente di un suo vecchio insegnante. Tuttavia, il giovane ha approfittato dell’occasione; ha minacciato suo padre Akif, per obbligarlo ad assecondare ogni sua richiesta.