Nelle puntate della soap turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) che verranno trasmesse da lunedì 24 a domenica 30 agosto 2026, Suzan Manyaslı (Ahu Yağtu) si servirà della figlia Harika (Gözde Türker) per far venire alla luce un segreto di Akif (Atakul Celil Nalçakan). Dalle anticipazioni, si evince che Kaan Atakul (Eren Ören) verrà sfrattato dagli Atakul, appena scopriranno che è il figlio segreto dell'imprenditore.

Akif si riconquista la fiducia della moglie Nebahat

Ogulcan e Omer attueranno un piano, per raccogliere i soldi per il ballo di fine anno.

In particolare, i due tenteranno di incastrare Akif, il quale riuscirà a passare da vittima. Quest’ultimo riuscirà a riconquistarsi la fiducia della moglie Nebahat, e a metterla di nuovo contro la sua ex amante Suzan.

A quel punto, Omer e Ogulcan si daranno al commercio ambulante, invece Doruk e Asiye si esibiranno in un duetto canoro, sempre con l’obiettivo di racimolare il denaro per il ballo.

Kaan costretto a dormire in macchina

Successivamente, Suzan e la figlia Harika vorranno sottoporre Kaan al test del DNA, per dimostrare che è figlio di Akif.

Durante il ballo, Susen e Omer verranno incoronati regina e re della serata.

Per concludere, la situazione precipiterà, visto che Kaan si vedrà costretto a dormire in macchina, dopo essere stato cacciato di casa.

Riepilogo sull’arrivo di Kaan

Negli episodi precedenti, già andati in onda su Canale 5, Akif si è trovato a fare i conti con l’arrivo improvviso in città di Kaan, il figlio illegittimo nato dalla sua relazione extraconiugale con l’ex segretaria Zumrut. Per impedire al ragazzo di svelare la verità ai suoi familiari, l’imprenditore si e visto costretto a ospitarlo a casa sua e a iscriverlo al liceo Ataman, in cambio del suo silenzio. Anni prima, Kaan aveva ascoltato di nascosto una conversazione di Akif, che rifiutava categoricamente di riconoscerlo come figlio davanti alla madre. A quel punto, dopo essersi fatto vivo, Kaan ha preteso di avere gli stessi privilegi dei fratellastri Doruk e Melisa, appena ha provato un forte senso di invidia e gelosia per il loro rapporto affettuoso con il padre Akif. Ben presto, Nebahat ha cominciato a sospettare del rapporto tra il marito Akif e Kaan, quando il ragazzo ha ottenuto un’auto identica a quella di Doruk.