Diversi colpi di scena accadranno a Tutto per la mia famiglia, la serie tv di grande successo di Canale 5. Gli spoiler degli episodi turchi in programma a breve in Italia raccontano che Kaan farà il suo arrivo ad Istanbul dopo aver perso la madre. Il ragazzo dimostrerà di avere un legame con Akif Atakul, visto che si scoprirà essere suo figlio.

Akif nasconde a Nebahat che Kaan è suo figlio

Tutto inizierà quando Kaan si presenterà improvvisamente ad Istanbul in seguito alla morte della madre. Nonostante il compimento della maggiore età, il giovane dimostrerà di non saper badare a sé stesso.

Il nuovo arrivato, a questo punto, sceglierà d'incontrare suo padre che non l'ha mai considerato. Kaan inizialmente si recherà al collegio Ataman dove informerà di essere il figlio di Akif. Il nuovo arrivato pretenderà di frequentare i corsi della scuola a causa della sua parentela con Atakul. Quest'ultimo, intanto, dirà a sua moglie Nebahat che Kaan è il figlio di un suo vecchio amico professore. L'uomo deciderà di mentire alla moglie sulle origini del ragazzo. Nebahat sembrerà credere alle parole di suo marito, tanto da dare ospitalità al giovane in casa sua. Sarà in questa circostanza che Kaan interagirà con Doruk e Melisa, i quali saranno ancora all'oscuro che si tratta del loro fratellastro

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Akif minaccia Kaan

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Kaan avanzerà sempre più richieste al padre, informandolo che in caso contrario rivelerà a Nebahat, Melisa e Doruk la verità sulla sua identità.

I capricci del ragazzo scateneranno la reazione furiosa di Akif, il quale metterà subito le cose in chiaro con lui in merito alla sua posizione all'interno della sua famiglia.

Tolga ha organizzato un piano diabolico per vendicarsi di Omer e Doruk

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia andate in onda ad agosto in televisione, Tolga ha scoperto da Berk che il suo ruolo nello spettacolo scolastico è stato assegnato ad Omer e che quest'ultimo avrebbe dovuto sparare a Doruk (Onur Seyit Yaran). Il dettaglio ha scatenato la sete di vendetta di Tolga, il quale ha organizzato un piano diabolico. Tolga ha deciso di sostituire la pistola di scena con una vera affinché Omer uccidesse Doruk davanti a tutti.

Harika e sua madre, invece, hanno vissuto dei momenti molti complicati dopo essere diventate povere. Sibel non ha esitato a cacciare Suzan di casa dopo averla sorpresa a rubare un paio di orecchini. Infine, Kadir e Omer hanno trovato una nuova occupazione presso un magazzino. Il nuovo capo però ha deciso di posticipare il pagamento dello stipendio.