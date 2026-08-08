Nel corso degli episodi turchi di Tutto per la mia famiglia in programma a breve su Canale 5, Suzan finirà in carcere per alcuni debiti contratti con l'azienda di Akif Atakul. Harika rimasta sola troverà riparo a casa dei fratelli Eren.

Suzan arrestata per alcuni debiti contratti col gruppo Atakul

Tutto inizierà quando Suzan entrerà a far parte della nuova società di Nebahat e Alya. La donna apparirà entusiasta della sua svolta lavorativa mentre ultimerà di decorare il suo nuovo ufficio. Ma il giorno della presentazione ai media del nuovo gruppo, la polizia farà il suo arrivo all'evento.

In questa circostanze, le forze dell'ordine decideranno di arrestare Suzan per non aver pagato i debiti che aveva contratto col gruppo Atakul. La donna avrà una crisi di nervi mentre sua figlia Harika accuserà Akif di aver rovinato la sua vita e quella di sua madre. L'imprenditore proverà a difendersi, informando la ragazza che si tratta di un piano organizzato con Suzan. Ma Harika si rifiuterà di credere alla versione di Akif e per questo chiederà riparo a casa di Omer.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Harika ospitata dai fratelli Eren

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che la convivenza tra Harika e i fratelli Eren si rivelerà più difficile del previsto. Asiye e Omer guarderanno con disappunto la ragazza quando apparirà intenzionata a dormire nel letto di Emel, trovandolo più comodo.

La figlia di Suzan farà finta di non rendersi conto delle difficoltà che stanno attraversando i suoi compagni di scuola, tanto da finire per mangiare l'unico pezzo di formaggio che avevano per la colazione. Asiye sarà costretta a fare un respiro profondo per resistere alla situazione.

Nel frattempo, Tolga e Emir organizzeranno uno scherzo per prendere in giro Harika dopo essere diventata povera. I due ragazzi metteranno delle uova all'interno di una scatola sopra di una sedia. La figlia di Suzan finirà per sedercisi sopra, suscitando l'ilarità generale. Questo scatenerà una forte discussione tra Tolga ed Omer e Ogulcan. Allo stesso tempo, Harika umiliata troverà sostegno da Susen, che l'aiuterà comprandole del cibo da mangiare.