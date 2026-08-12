La trama della nuova puntata di Tutto per la mia famiglia prevista il 13 agosto su Canale 5 rivela che Doruk rimarrà coinvolto in un incidente stradale in seguito ad una discussione con la sua ex fidanzata Asiye Eren.

Asiye affronta Doruk

Asiye e Aybike accetteranno un lavoro come addette alle pulizie per aiutare la loro famiglia a contribuire alle spese. La loro scelta verrà scoperta da Harika che le filmerà di nascosto per poi mostrare il video a Susen.

Successivamente la sorellastra di Omer uscirà insieme a Susen e Talya, finendo per entrare nel negozio dove lavora Suzan.

La giovane temerà che la sua situazione familiare possa essere scoperta. Suzan, a questo punto, fingerà di essere una cliente, riuscendo momentaneamente a salvaguardare il segreto che condivide con la figlia.

Durante la festa organizzata da Susen. Asiye scoprirà che Doruk ha ordinato a Kaan di starle lontano. La ragazza arrabbiata affronterà il giovane, chiarendo ancora una volta che la loro relazione è ormai terminata. Susen, invece, proverà a confessare i propri sentimenti a Kaan ma il tentativo non avrà l'esito sperato. Il ragazzo la respingerà, lasciandola profondamente delusa.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Doruk coinvolto in un incidente stradale

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Harika e Susen cercheranno di mettere in difficoltà Asiye e Aybike davanti agli altri invitati.

Le due mostreranno il filmato nel quale le cugine Eren lavorano come addette alle pulizie, con l'intenzione di deriderle e mortificarle. Aybike, a questo punto, deciderà di vendicarsi, informando che Harika vive nel loro stesso quartiere povero. La rivelazione lascerà la ragazza senza parole e sopraffatta dalla vergogna fuggirà dalla festa. Suzan chiederà aiuto ad Omer affinché trovi il nascondiglio della figlia.

Kadir, invece, avrà un acceso confronto con Sengul e suo marito, i quali non vorranno ospitare Cemile a causa dei problemi che ha causato. Orhan deluso dal nipote, deciderà di non rivolgergli più la parola. Infine Doruk si pentirà per il modo in cui si è comportato con Asiye e per questo le lascerà un messaggio vocale. Il gesto avrà serie conseguenze per il ragazzo che rimarrà vittima di un incidente stradale.