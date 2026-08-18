La trama della nuova puntata di Tutto per la mia famiglia visibile il 20 agosto su Canale 5 rivelano che Melisa si avvicinerà a Kadir dopo avergli chiesto perdono. Doruk, invece, troverà ospitalità a casa degli Eren.

Melisa chiede scusa a Kadir

Melisa apparirà molto preoccupata per Doruk, volendo capire cos'è successo tra lui e loro padre. Il ragazzo proverà a tranquillizzare la sorella anche se preferirà non rivelarle alcun dettaglio. Nel frattempo, Sengul si recherà a casa di Nebahat per raccontarle che Doruk ha trascorso la notte da loro. La donna contrariata chiederà alla donna di mandarlo via.

Talya, invece, cercherà di ricucire il rapporto con Mazlum, ma il suo tentativo non avrà l’esito sperato. Successivamente Melisa deciderà di chiarire la situazione con Kadir. La ragazza si scuserà con lui per averlo giudicato male e per aver nutrito sospetti sul suo rapporto con Cemile. Questo gesto permetterà ai due di riavvicinarsi e ritrovare una maggiore serenità.

Orhan, invece, riuscirà ad ottenere il reintegro a scuola. Aybike e Berk proveranno a vivere con tranquillità la loro storia d’amore anche se saranno consapevoli che il ritorno dell'uomo nel collegio potrebbe ostacolarli.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Doruk trova ospitalità a casa degli Eren

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia narrano che Doruk dovrà fare i conti con una situazione familiare complicata.

Il giovane apparirà turbato dopo aver scoperto che Kaan è il suo fratellastro. Il figlio di Nebahat deciderà di ascoltare il giovane, che nel frattempo cercherà di costruire un rapporto anche con Akif.

Dopo aver lasciato l'abitazione, Doruk troverà ospitalità a casa degli Eren ma la sua vicinanza ad Asiye non sarà ben vista da Sengul. Ogulcan, a questo punto, farà sistemare una tenda nel giardino per permettere al suo amico di avere un posto dove stare.

Nel frattempo, Sengul inaugurerà la sua nuova attività, apparendo soddisfatta dei primi risultati. La donna farà una scoperta sconvolgente quando verrà a sapere che Akif ha fatto visita a Suzan. Infine Omer penserà di fare carriera come batterista mentre Ogulcan aiuterà Doruk con un aiuto economico.