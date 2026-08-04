Nel corso del nuovo episodio di Tutto per la mia famiglia in onda il 5 agosto in prima visione su Canale 5, Akif pregherà Erhan di scagionare Kadir dall'accusa di tentato omicidio. Harika e Suzan, invece, saranno costrette a dormire nel pollaio.

Harika e Suzan costrette a dormire nel pollaio

Erhan continuerà a lottare tra la vita e la morte mentre amici e familiari resteranno in ospedale in attesa di notizie sulle sue condizioni. L'arrivo improvviso di Akif scatenerà la rabbia di Doruk, che finirà per avere un acceso diverbio con lui.

Nel frattempo, Harika e Suzan cercheranno una nuova sistemazione dopo essere diventate povere.

Madre e figlia saranno costrette a rifugiarsi nel pollaio dove in passato avevano vissuto Omer e i suoi fratelli. All'orfanotrofio, invece, la direttrice Sidika inviterà Emel a incontrare la signora Sule. La più piccola degli Eren crederà che la donna voglia adottarla e per questo fuggirà sul tetto dell'edificio, creando momenti di forte tensione.

Omer e Asiye, intanto, riusciranno a fare visita a Kadir in carcere. Melisa farà recapitare al detenuto una lettera d'amore.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Erhan scagiona Kadir che torna libero

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Erhan si risveglierà dal coma. Akif correrà immediatamente al suo capezzale per convincerlo a scagionare Kadir.

In questa circostanza, l'uomo rivelerà di aver nascosto la chiavetta usb nel sedile del taxi del ragazzo, ma le ricerche di Akif non porteranno ad alcun risultato. Nel frattempo, il maggiore degli Eren potrà uscire di prigione grazie alla deposizione di Erhan.

Doruk, invece, convincerà Akif ad acquistare di nascosto la vecchia casa degli Eren, con l'obiettivo di riaffittarla ai ragazzi alle stesse condizioni di un tempo. Infine Harika e Suzan troveranno un appartamento nello stesso quartiere di Omer. La ragazza sarà devastata dalla vergogna mentre la madre deciderà di trovare un lavoro per racimolare del denaro.

Akif ha fatto ricadere la colpa su Kadir del tentato omicidio ai danni di Erhan

Nel frattempo, nelle puntate della serie tv che sono state trasmesse ad inizio agosto in televisione, Akif ha colpito con un colpo d'arma da fuoco Erhan dopo aver scoperto che lo stava ricattando con un video compromettente.

Sulla scena è intervenuto Kadir, il quale è stato tramortito dal potente imprenditore. Quest'ultimo ha quindi messo l'arma da fuoco nella mano del maggiore degli Eren per far ricadere la colpa su di lui del tentato omicidio. Allo stesso tempo, Asiye insieme ai suoi due fratelli sono apparsi preoccupati a causa dello strano ritardo di Kadir.