Diversi colpi di scena accadranno nel nuovo episodio di Tutto per la mia famiglia in onda il 6 agosto in prima visione su Canale 5. Gli spoiler raccontano che la famiglia Eren diventerà ricca grazie ad un gesto di generosità da parte di un ex compagno di cella di Kadir. Asiye, invece, tornerà single.

Asiye pone fine alla storia con Doruk, Kadir diventa ricco

Tolga farà ritorno a scuola, sconvolgendo Aybike, Doruk, Ogulcan, Omer e Asiye. Tutti non potranno far altro che notare l'insolita amicizia nata tra il ragazzo ed il figlio di Akif. Gli studenti saranno all'oscuro che Doruk è ricattato da Tolga, deciso a rivelare i segreti del padre.

Il giovane Atakul deciderà di chiudersi in sé stesso, allontanando sempre di più Asiye, che stanca del suo atteggiamento troncherà la relazione con lui.

Intanto Kadir tornerà a lavoro dopo essere stato scarcerato grazie alla confessione di Erhan. In questa circostanza, il giovane troverà una misteriosa chiavetta Usb che deciderà di portare a casa. Il maggiore degli Eren verrà quindi raggiunto da un amico di Salih, il suo ex compagno di cella da poco deceduto. Kadir scoprirà di essere diventato improvvisamente ricco grazie all'eredità lasciata dal suo defunto amico.

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Infine Kadir affronterà Doruk avvertendolo di non far soffrire più Asiye dopo aver scoperto che si sono lasciati.

Tolga cercherà di mettere zizzania tra i due amici. Il giovane terrà Doruk sotto pressione con un pericoloso ricatto capace di compromettere per sempre il rapporto con Asiye.

Erhan si è risvegliato dal coma

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti della dizi turca andati in onda su Canale 5, Kadir è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio ed ora è dietro le sbarre dove la vita si è rivelata più difficile del previsto. Orhan ha cercato di incoraggiare suo nipote mentre i fratelli sono corsi a fargli una visita. Il pubblico ha appreso che Erhan non è deceduto ma una volta arrivato in clinica si è risvegliato dal coma. Akif è corso al capezzale del suo assistente per suggerirgli di dichiarare l'estraneità dei fatti di Kadir.

Durante il dialogo, il collaboratore ha detto all'imprenditore che la chiavetta Usb è nascosta nel taxi del maggiore degli Eren. L'uomo ha raggiunto la vettura scoprendo con orrore che la pendrive è scomparsa. Kadir, intanto, ha fatto ritorno in libertà per la gioia dei suoi fratelli. Il ragazzo è apparso all'oscuro che Doruk abbia costretto suo padre a comprare la vecchia casa degli Eren.