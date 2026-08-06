Diversi colpi di scena accadranno nella nuova puntata di Tutto per la mia famiglia prevista sabato 8 agosto in prima visione su Canale 5. La trama della dizi turca racconta che Harika deciderà di concedere una seconda chance a Tolga. Berk, invece, riuscirà a trascorrere un momento da solo insieme ad Aybike.

Harika decide di perdonare Tolga, Suzan contraria

Il preside Burak informerà Harika che la sua retta scolastica è stata saldata. La studentessa inizierà a credere che sia stato Tolda a pagare i suoi studi e per questo deciderà di perdonarlo. La scelta non piacerà a sua madre Suzan, che sarà contraria alla relazione dei due ragazzi.

Nel frattempo, Cemile riuscirà a trovare Yeliz. La giovane scoprirà che la sorella è costretta ad esibirsi come cantante in un locale per estinguere un ingente debito. Cemile, a questo punto, sceglierà di aiutare la sorella, mettendo gli occhi sul denaro dei fratelli Eren dopo averli visti in mano a Sengul. Quest'ultima inizierà a nutrire dei dubbi sulla ragazza e convincerà Kadir a trasferire i soldi nella sua abitazione.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Berk riesce a passare un momento da solo con Aybike

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Berk troverà un modo per restare da solo con Aybike durante le ripetizioni di chimica. Il giovane presterà la costosa auto sportiva del padre ad Ogulcan, allontanandolo temporaneamente dalla sorella e ritagliandosi un momento di tranquillità con lei.

Nel frattempo, Nebahat scoprirà da Doruk che Akif ha autorizzato il rientro di Tolga a scuola. La decisione insospettirà molto la donna, che metterà il marito alle strette per ottenere una spiegazione. Sarà in questa circostanza che l'imprenditore farà una rivelazione alla moglie capace di cambiare il corso degli eventi per sempre.

Omer ha scoperto che Suzan è attanagliata da problemi economici

Nel frattempo, nelle ultime puntate della serie tv andate in onda di recente sui teleschermi italiani, Asiye e Doruk hanno deciso di porre fine alla loro storia d'amore. Nonostante questo, le tensioni sono aumentate sempre di più. Kadir dispiaciuto nel vedere la sorella sofferente ha affrontato Doruk per intimargli di non farla più soffrire.

Tolga si è insinuato nel rapporto dei due amici, alimentando dubbi e preoccupazioni.

Omer, intanto, ha scoperto che sua madre e la sua sorellastra sono attanagliate da problemi economici. Le due donne sono state costrette a trasferirsi in una casa fatiscente. Suzan ha iniziato a lavorare come commessa presso un negozio. Omer ha portato alla donna dei generi alimentarli, garantendole di mantenere il riserbo su tutto.