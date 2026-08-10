La puntata di martedì 11 agosto di Tutto per la mia famiglia porterà nuovamente in primo piano le difficoltà economiche e i rapporti familiari, con alcuni segreti che rischieranno di diventare impossibili da nascondere. Harika farà di tutto per evitare che le sue amiche scoprano la situazione in cui si trova la madre, mentre Akif proverà a recuperare il rapporto con il figlio attraverso un gesto decisamente importante.

Harika cerca di proteggere la madre

Harika continuerà a vivere con grande preoccupazione le difficoltà economiche della madre e cercherà in ogni modo di evitare che le sue amiche vengano a conoscenza della situazione.

Per lei sarà fondamentale mantenere le apparenze e impedire che i problemi familiari diventino argomento di conversazione a scuola.

Il tentativo, però, non andrà come previsto. La realtà finirà infatti per emergere e alcune persone della famiglia Eren verranno a conoscenza delle difficoltà che Harika sta cercando disperatamente di tenere nascoste.

La ragazza si troverà così a fare i conti con una situazione che avrebbe voluto gestire lontano dagli sguardi degli altri. Le sue preoccupazioni aumenteranno e sarà interessante capire come reagirà quando non potrà più proteggere il segreto della madre.

Nel frattempo, Akif cercherà di recuperare il rapporto con suo figlio. L'uomo proverà a dimostrare concretamente le proprie intenzioni e sceglierà di farlo attraverso un regalo particolarmente importante: un'automobile di lusso.

Un gesto sicuramente clamoroso, ma che non necessariamente basterà a cancellare le tensioni accumulate. Akif dovrà infatti capire se un regalo così costoso possa davvero riuscire a colmare la distanza che si è creata tra lui e il figlio.

Sengul scopre qualcosa su Cemile

Anche Sengul sarà coinvolta in una nuova situazione destinata a creare tensione. La donna si troverà infatti ad ascoltare casualmente una telefonata di Cemile.

Le parole che riuscirà a sentire saranno sufficienti per insospettirla. Sengul capirà che Cemile sembra avere intenzione di incontrare sua sorella e inizierà quindi a chiedersi cosa ci sia realmente dietro questo appuntamento.

Una semplice telefonata potrebbe dunque trasformarsi nell'inizio di una nuova indagine personale per Sengul, che difficilmente riuscirà a ignorare i propri sospetti.

La puntata di martedì metterà così insieme diverse situazioni delicate: Harika proverà a proteggere la madre dalle conseguenze della loro crisi economica, Akif cercherà una strada per riavvicinarsi al figlio e Sengul potrebbe trovarsi davanti a un nuovo segreto riguardante Cemile.

Insomma, anche questa volta nella famiglia Eren nulla sembra destinato a rimanere tranquillo troppo a lungo.