La trama della nuova puntata di Tutto per la mia famiglia in programma il 18 agosto su Canale 5 rivela che Omer vincerà un premio dopo essersi classificato tra i primi posti ad un concorso di matematica. Harika, invece, ricatterà Akif dopo averlo sorpreso in una situazione compromettente.

Omer si classifica tra i primi studenti ad un concorso di matematica

Omer comunicherà alla sua famiglia di essere riuscito a classificarsi tra i primi dieci studenti di tutta la Turchia ad un concorso di matematica. Il giovane rivelerà di aver ottenuto la possibilità di proseguire gli studi negli Stati Uniti.

I corsi saranno completamente gratuiti, fatta eccezione per una tassa d’iscrizione una tantum di 500 dollari. Kadir, a questo punto, cercherà una nuova occupazione, iniziando a lavorare per una ditta di disinfestazione con l’obiettivo di guadagnare qualcosa in più per aiutare suo fratello minore.

Nel frattempo, Asiye sarà sempre più tormentata dal segreto riguardante il tentato omicidio ai danni di Erhan. La ragazza deciderà di mettere fine alla relazione con Doruk. Quest'ultimo non accetterà la scelta e cercherà di riconquistare la fidanzata. Nella situazione interverrà Kaan, il quale proverà a sfruttare la fragilità di Asiye per avvicinarsi a lei. Il ragazzo si offrirà di fare da intermediario tra lei e il figlio di Akif.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Harika ricatta Akif con un video compromettente

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Kaan convincerà Doruk di poterlo aiutare a recuperare il rapporto con Asiye. Il giovane disperato di poter perdere la ragazza si affiderà a lui senza immaginare quali siano le sue reali intenzioni.

Akif, nel frattempo, perderà il controllo a causa delle continue pressioni esercitate da Kaan. L'imprenditore finirà per ubriacarsi e si recherà a casa di Suzan in cerca di conforto. Al mattino, l'uomo si ritroverà davanti ad Harika che lo filmerà nella situazione compromettente. La ragazza userà tale video per ricattarlo. Allo stesso tempo, Akif cercherà di garantirsi il silenzio della famiglia Eren.

Per farlo, l'uomo si offrirà di pagare le spese per la fisioterapia di Orhan. Il gesto gli permetterà di conquistare la riconoscenza di Sengul e dei suoi familiari

Infine Cemile otterrà un proposta di lavoro come bidella del collegio Ataman.