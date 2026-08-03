Una giornata particolarmente complicata attende i protagonisti di Tutto per la mia famiglia. Nella puntata in onda martedì 4 agosto, a partire dalle 17:15 su Canale 5, le conseguenze degli ultimi avvenimenti continueranno a pesare soprattutto sui giovani Eren. Con Kadir ancora dietro le sbarre, Omer, Asiye ed Emel dovranno affrontare una realtà completamente diversa da quella a cui erano abituati, mentre Doruk arriverà a un confronto durissimo con suo padre Akif.

Asiye, Omer ed Emel devono adattarsi all'orfanotrofio

La situazione di Kadir resterà estremamente delicata.

Il ragazzo si troverà ancora in prigione e dovrà affrontare una condizione difficile, lontano dai fratelli e impossibilitato a occuparsi di loro come ha sempre cercato di fare.

La sua assenza si farà sentire soprattutto per Omer, Asiye ed Emel, costretti nel frattempo a vivere all'orfanotrofio. Per i tre ragazzi inizierà un periodo di adattamento tutt'altro che semplice, durante il quale dovranno trovare la forza di affrontare una quotidianità completamente nuova.

In particolare, Asiye ed Emel si ritroveranno a fare i conti con Cemile. La ragazza continuerà infatti a prenderle di mira con frequenti provocazioni, rendendo ancora più pesante una permanenza già difficile dal punto di vista emotivo.

Asiye cercherà di non lasciarsi sopraffare dalla situazione, anche se la lontananza da Kadir e tutti i problemi della famiglia continueranno inevitabilmente a pesarle.

Anche per Suzan sarà arrivato il momento di ripartire praticamente da zero. La donna troverà lavoro come commessa e contemporaneamente si metterà alla ricerca di un appartamento nel tentativo di costruire una nuova stabilità per sé e Harika.

Proprio la figlia, però, renderà questa nuova fase più complicata del previsto. Harika continuerà ad avere esigenze e aspettative difficili da conciliare con le nuove possibilità economiche della madre. Suzan dovrà quindi confrontarsi non soltanto con i problemi di denaro, ma anche con una figlia che fatica ad accettare il cambiamento della loro condizione.

Problemi economici anche per Sengul, che non avrà molte alternative e sarà costretta a rivolgersi alla sorella Sermin chiedendole ospitalità. La convivenza porterà inevitabilmente a confrontarsi con questioni legate alle spese e al denaro, aggiungendo nuove preoccupazioni a quelle che Sengul sta già affrontando.

Doruk mette Akif davanti alle proprie responsabilità

La parte più tesa della puntata riguarderà invece Doruk e Akif. Il ragazzo deciderà di affrontare direttamente suo padre, ormai deciso a ottenere risposte su quanto accaduto.

Messo sotto pressione dal figlio, Akif finirà per ammettere le proprie responsabilità. Per Doruk sarà un momento molto difficile: sentire la verità direttamente dalla voce del padre lo costringerà a confrontarsi con una realtà che non potrà più ignorare.

Ma Akif non sarà disposto ad arrendersi facilmente. Anche dopo aver ammesso le proprie colpe, proverà a ribaltare la situazione facendo leva proprio sul legame familiare. L'uomo arriverà infatti a ricattare emotivamente Doruk, cercando di impedirgli di agire contro di lui.

Il giovane si ritroverà così intrappolato in un conflitto doloroso: da una parte saprà cosa sarebbe giusto fare, dall'altra avrà davanti suo padre, pronto a sfruttare il loro rapporto pur di evitare le conseguenze delle proprie azioni.

La puntata del 4 agosto metterà quindi tutti davanti a nuove prove. Mentre Kadir resterà lontano dalla sua famiglia e Asiye, Omer ed Emel cercheranno di resistere alle difficoltà dell'orfanotrofio, Doruk dovrà decidere fino a che punto permettere ad Akif di condizionare le sue scelte.