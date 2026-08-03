Diversi colpi di scena accadranno durante le nuove puntate di Tutto per la mia famiglia in onda dal 10 al 16 agosto su Canale 5. Le trame della serie tv rivelano che Melisa apparirà gelosa di Kadir Eren, che instaurerà un rapporto sempre più forte con Cemile. Kaan, invece, farà il suo arrivo ad Istanbul in seguito al decesso della madre.

Melisa gelosa della vicinanza sorta tra Cemile e Kadir

Suzan apprenderà che suo figlio Omer ha pagato gli studi scolastici di Harika, salvandole il posto al collegio in grave pericolo.

Melisa, invece, apparirà sempre più gelosa della crescente complicità tra Kadir e Cemile mentre Berk non riuscirà più a reprimere i sentimenti che prova per Aybike.

Ma lei non sembrerà volere una storia d'amore con lui.

Nel frattempo Kaan farà il suo arrivo a Istanbul dopo la scomparsa della madre. Il pubblico scoprirà che il nuovo arrivato è il figlio segreto di Akif. Quest'ultimo accetterà di aiutare suo figlio anche se preferirà tacere sulla sua vera identità a Nebahat, Melisa e Doruk. Ben presto Kaan entrerà a far parte della classe. Sarà in questa circostanza che Susen inviterà il nuovo arrivato alla sua festa di compleanno, dimostrando di provare un certo interesse per lui.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Asiye scopre che Doruk ha chiesto a Kaan di starle distante

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia narrano che Asiye deciderà di avere un confronto con Doruk in occasione del party di Susen.

In questa circostanza, la ragazza affronterà Doruk dopo aver scoperto che ha ordinato a Kaan di starle distante. Il ragazzo, a questo punto, lascerà il party, deciso a far ritorno a casa. Durante il tragitto, il figlio di Akif rimarrà vittima di un incidente d'auto, tanto da venire ricoverato in ospedale. Asiye correrà dal giovane ed i due faranno finalmente la pace. La coppia festeggerà la ritrovata serenità passando un romantico pomeriggio al luna park.

Akif ha sparato ad Erhan scoperto che è il suo ricattatore

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti della serie tv andati in onda ad inizio agosto su Canale 5, Orhan è rimasto gravemente ferito da un colpo d'arma da fuoco per salvare Doruk. In ospedale, l'uomo ha scoperto di aver perso l'uso delle gambe.

Omer, Ogulcan, Berk e Doruk si sono messi sulle tracce di Tolga, il vero responsabile della tragedia. Akif, invece, ha deciso d'incontrare il suo ricattatore. L'imprenditore ha scoperto che dietro alla richiesta di una somma ingente di denaro si nasconde la mano di Erhan, il suo assistente. I due hanno dato vita ad una fortissima discussione che ha avuto conseguenze terribili. Akif ha sparato ad Erhan che è stramazzato al suolo privo di sensi.