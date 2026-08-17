Nei nuovi appuntamenti della soap turca Tutto per la mia famiglia, Kaan Atakul (Eren Ören) il figlio segreto di Akif Atakul (Celil Nalçakan), uscirà allo scoperto, rivelando a Doruk (Onur Seyit Yaran) di essere il suo fratellastro.

Asiye lascia Doruk

Prossimamente, Asiye metterà fine alla sua storia d’amore con Doruk, appena scoprirà che le ha nascosto di sapere che è stato suo padre Akif a sparare ad Erhan e non suo fratello Kadir. A quel punto, Doruk tornerà a odiare suo padre, e ben presto si accorgerà che Kaan fa di tutto per stare in compagnia della sua ex Asiye.

In preda alla gelosia, Doruk litigherà con Kaan, il quale coglierà l’occasione per rivelargli di essere figlio illegittimo di suo padre Akif, per essere nato dalla relazione extraconiugale con l’ex segretaria Zumrut.

La reazione di Doruk sarà molto dura: chiuderà ogni rapporto con il padre Akif, e si farà ospitare dagli Eren, per non far soffrire ulteriormente la madre Nebahat e sua sorella Melisa. L’obiettivo di Doruk, sarà quello di dimostrare ad Asiye di non essere come suo padre.

Kadir e Melisa fanno pace

Spazio anche a Melisa, che noterà l’avvicinamento tra il suo fidanzato Kadir e Cemile. La ragazza non ci penserà due volte, a mettere fine alla sua relazione con Kadir per telefono, appena vedrà una sua foto insieme a Cemile sui social.

Dopo essere stato lasciato, Kadir si pentirà del suo comportamento e riuscirà a farsi perdonare da Melisa, assicurandole di volerla al suo fianco, servendosi della complicità di Kaan.

Riepilogo: Kaan ha insinuato dei dubbi a Nebahat

Di recente, Akif ha mentito alla moglie Nebahat, facendole credere che Kaan sia il nipote di un suo vecchio insegnante. Dopo aver cominciato a condividere lo stesso tetto degli Atakul, il giovane ha insinuato dei dubbi a Nebahat, facendole trovare una fotografia compromettente in cui Akif è ritratto con sua madre Zumrut. Per avere delle risposte, Nebahat ha affrontato subito il marito, che ha provato a sminuire tutto. Tuttavia, Kaan ha avvertito suo padre Akif, facendogli capire di non avere alcuna intenzione di fermarsi, e di essere quindi determinato a far venire alla luce la verità sul loro legame.