Nelle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in programma prossimamente su Canale 5, una nuova tragedia sconvolgerà gli animi dei protagonisti. Doruk morirà il giorno del suo compleanno dopo essere rimasto vittima di un drammatico incidente stradale.

Doruk scopre che Melisa ha investito Kadir

Susen confesserà a Omer di essere stata presente il giorno della morte di Kadir. La giovane racconterà al fidanzato che Melisa aveva investito suo fratello. Le parole di Susen sconvolgeranno il ragazzo che non riuscirà a capire come abbia fatto a tacere una verità così importante per così tanto tempo.

La ragazza ammetterà di aver taciuto per paura di perderlo. Ma la delusione di Omer aumenterà quando scoprirà che Akif era a conoscenza dell'accaduto e aveva insabbiato tutto. Il ragazzo, a questo punto, raggiungerà casa degli Atakul, dove tutti saranno impegnati nei preparativi per il compleanno di Doruk. In questa circostanza, Omer annuncerà ad Akif la sua intenzione di denunciare Melisa, ricoverata da tempo in una clinica psichiatrica dopo il tragico incidente. Il ragazzo racconterà poi tutta la verità ad Asiye e Doruk.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Doruk perisce il giorno del suo compleanno

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che il fratello di Melisa salirà a bordo della sua auto da dove chiamerà il padre per una spiegazione.

Il ragazzo disperato accuserà Akif di aver coperto una criminale e di avergli rovinato la sua vita. Lo studente inoltre ammetterà di non riuscire più a guardare Asiye negli occhi dopo quanto scoperto. Sarà in questa circostanza che accadrà la tragedia quando Doruk rimarrà vittima di un terribile incidente stradale. La morte del ragazzo getterà nello sconforto Akif, Nebahat e tutti i suoi amici, che gli daranno l'ultimo saluto durante un funerale carico di dolore. Un grave lutto che avverrà in occasione del compleanno di Doruk, che spegnerà per sempre tutti i sogni che aveva ancora da realizzare.

Erhan è uscito dal coma

Nel frattempo, negli ultimi episodi della dizi turca andati in onda ad inizio agosto su Canale 5, Kadir è stato incastrato dopo averlo trovato esanime con una pistola in mano accanto al corpo di Erhan.

Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio mentre la sua vita in cella si è rivelata per niente facile. Orhan ha cercato di rassicurare suo nipote che presto avrebbe avuto giustizia mentre i suoi adorati fratelli sono corsi da lui. Intanto il pubblico ha scoperto che Erhan non è morto ma è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'uomo è uscito dal coma ed ha incontrato Akif, che gli ha chiesto di raccontare la verità sulla sparatoria.