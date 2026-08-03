Momenti bui per Akif Atakul nel corso delle nuove puntate turche di Tutto per la mia famiglia in onda prossimamente in televisione. L'uomo scoprirà di essere finito in rovina a causa di una vendetta di Nebahat e Alya.

Akif in bancarotta per colpa di Nebahat e Alya

Tutto comincerà quando Akif scoprirà di non poter entrare all'interno della sua azienda a causa di Nebahat e Ayla. L'uomo capirà che le due donne hanno tramato alle sue spalle per estrometterlo definitivamente dall'holding. Il padre di Kaan perderà ogni autorità decisionale e gli verrà revocato anche il potere di firma dopo la vendita delle proprietà della società.

Nebahat e Ayla riusciranno a mettere le mani su un enorme patrimonio, mentre Akif si ritroverà improvvisamente in bancarotta.

Ma le difficoltà per l'uomo non saranno terminate perché tornato a casa scoprirà che la chiave non apre la serratura. Suzan accoglierà l'imprenditore, spiegandogli che si tratta di una vendetta per il dolore provocato alle persone che gli sono state accanto. Il padre di Melisa, a questo punto, si recherà ad uno sportello bancomat dove scoprirà di non avere fondi disponibili. L'uomo disperato chiederà aiuto a Tolga che però rifiuterà.

Akif viene scambiato per un senzatetto

Gli spoiler di Tutto per la mia famiglia rivelano che Akif sarà costretto a passare la notte nella propria automobile.

Il mattino seguente, l'uomo subirà una nuova umiliazione quando un carro attrezzi si presenterà per prendere la vettura, parcheggiata in un'area non consentita. Akif ammetterà di non avere il denaro per pagare la multa e per questo rimarrà senza auto. L'uomo inizierà a vagare per le strade del quartiere fino a fermarsi su una panchina di un parco. Sarà in questa circostanza che il padre di Doruk verrà scambiato per un senzatetto.

Akif ha sparato ad Erhan

Nel frattempo, negli ultimi episodi della dizi turca andati in onda ad inizio agosto in televisione, Doruk, Omer, Berk e Ogulcan hanno rapito Tolga con la speranza che confessi di aver scambiato la pistola falsa con una vera alla recita scolastica.

I quattro hanno deciso di rinchiudere il ragazzo nella casa di campagna degli Atakul per incutergli paura. Ma Tolga è riuscito a scappare mentre Akif ha raggiunto il luogo dell'incontro col suo ricattatore. L'uomo ha scoperto che Erhan lo sta tenendo in pugno. In questa circostanza, i due hanno dato vita ad un pesante litigio dov'è esploso un colpo di pistola che ha colpito Erhan. Il rumore dello sparo è stato udito da Kadir che è corso sulla scena dov'è stato tramortito da Akif. Quest'ultimo ha quindi incastrato il maggiore degli Eren, mettendogli in mano l'arma con cui ha sparato al suo assistente.