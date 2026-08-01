Negli episodi turchi di Tutto per la mia famiglia in onda a breve su Canale 5, Doruk rimarrà senza parole di fronte ad una confessione di Omer. Il ragazzo apprenderà che sua sorella Melisa è la responsabile della morte di Kadir avvenuta per un incidente stradale.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Omer scopre com'è morto Kadir

La story-line prenderà il via quando Susen deciderà di non mantenere più il silenzio e racconterà a Omer la verità sull'incidente che ha provocato la morte di Kadir. La ragazza spiegherà che alla guida dell'auto c'era Melisa e che Akif scelse di abbandonare il giovane davanti al pronto soccorso invece di prestargli soccorso.

Susen ammetterà di aver taciuto per tanto tempo poiché spaventata dalle intimidazioni ricevute da Akif. La confessione lascerà profondamente sconvolto Omer, che si presenterà alla dimora di Nebahat per affrontare Akif. La coppia capirà che il loro fardello è stato scoperto, tanto da confessare di aver nascosto la verità per evitare che Melisa finisse nei guai con la giustizia. I due inoltre confideranno che Sengul e Orhan sapevano dell'intera vicenda fin dall'inizio.

Doruk scopre che Melisa è la responsabile dell'incidente che ha provocato la morte di Kadir

Gli spoiler di Tutto per la mia famiglia rivelano che Omer andrà da Asiye (Su Burcu Yazgı Coşkun) e Doruk, che si troveranno insieme fuori dall'istituto.

Sarà in questo momento che il giovane rivelerà ai due che Melisa è la responsabile dell'incidente che ha provocato la morte di Kadir.

La notizia dilanierà il cuore di Doruk, che furioso salirà a bordo dell'auto deciso a parlare coi genitori per un confronto. Durante il viaggio, il ragazzo chiamerà Akif (Celil Nalçakan) per avere una conferma definitiva di quanto scoperto. L'uomo gli rivelerà che Melisa è stata spedita fuori dalla Turchia per tutelarla da un possibile arresto. Le dichiarazioni di Akif avranno conseguenze devastanti in quanto Doruk si distrarrà alla guida, schiantandosi violentemente contro un muro.

Berk, Doruk, Ogulcan e Omer hanno teso un agguato a Tolga

Nel contempo, nelle ultime puntate della dizi turca andate in onda ad inizio agosto in Italia, Berk, Doruk, Ogulcan e Omer hanno cercato Tolga per dargli una lezione.

Ma il padre del ragazzo è intervenuto nella situazione, riuscendo a depistarli. I quattro tuttavia sono riusciti a rintracciare Tolga ad un distributore dove gli hanno teso un agguato. Omer insieme ai suoi amici hanno portato Tolga in una casa di campagna degli Atakul.

Hilmi, invece, ha raggiunto gli Eren per informarli di voler demolire la loro casa in quanto ha intenzione di costruirvi un condominio.