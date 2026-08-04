Berk donerà il sangue a Oğulcan e gli salverà la vita nella puntata di Tutto per la mia famiglia in onda mercoledì 12 agosto.

Le anticipazioni tv rivelano che la situazione di Oğulcan sarà molto critica, ma nessuno della sua famiglia potrà donargli il sangue. A quel punto interverrà Berk che dimostrerà a tutti di essere davvero cambiato. Aybike si fiderà di lui e ammetterà di ricambiare i suoi sentimenti.

La grande paura per la vita di Oğulcan in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che il cambiamento di Berk sarà sempre più evidente.

L'ex bullo della scuola capirà di aver sbagliato tanto in passato e stringerà amicizia con gli Eren. Berk non nasconderà la sua cotta per Aybike che, pur ricambiando i suoi sentimenti, avrà ancora molta paura di lui. La ragazza, infatti, non riuscirà a dimenticare che in passato Berk l'ha derisa davanti a tutta la scuola dopo aver finto di essere interessato a lei. Il giovane non avrà fretta e dimostrerà con i fatti a Aybike che si può fidare di lui. L'occasione per dimostrare la sua sincerità arriverà in una circostanza drammatica. Oğulcan lotterà tra la vita e la morte dopo essere stato raggiunto da un proiettile. Il ragazzo sarà operato urgentemente, ma i medici non potranno essere ottimisti.

Dopo l'intervento, infatti, il dottore spiegherà alla famiglia che Oğulcan potrebbe non farcela e avrà bisogno di sacche di sanuge.

Oğulcan salvo grazie alla generosità di Berk

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 12 agosto, Berk sarà nel corridoio con gli Eren quando arriveranno notizie di Oğulcan. L'unico della famiglia con lo stesso gruppo del ragazzo sarà Orhan, ma i medici sconsiglieranno la trasfusione a causa della terapia che l'uomo sta affrontando. Sengul sarà disperata, ma Berk si farà avanti senza paura. Sarà lui a donare il sangue a Oğulcan salvandogli la vita. Quando il fratello di Aybike tornerà a casa non potrà fare altro che ringraziare Berk che si sentirà finalmente accettato. I suoi sentimenti nei confronti di Aybike saranno sempre più forti e il giovane troverà il coraggio di dichiararsi. Questa volta, la giovane si lascerà andare all'amore.