La sorella di Cemile perderà la vita e il cuore di Oğulcan si fermerà in terapia intensiva: saranno queste le conseguenze del tentativo di recuperare la borsa con i soldi nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 12 agosto.

Le anticipazioni tv rivelano che dopo la sparatoria, Oğulcan, Segul, Cemile e Yeliz finiranno ni gravi condizioni in ospedale. Ad avere la peggio sarà la sorella di Cemile, ma Oğulcan avrà un infarto in terapia intensiva, poco dopo un delicato intervento.

Che fine farà la borsa di Kadir in Tutto per la mia famiglia?

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che il furto della borsa dei soldi di Kadir avrà risvolti drammatici. Cemile proverà ad aiutare Kadir a recuperare il denaro rubato da sua sorella e farà di tutto per rintracciare Yeliz. I tentativi sembreranno andare a vuoto, ma una telefonata a Cemile dopo un po' di tempo cambierà tutto. Yeliz, infatti, contatterà sua sorella e le darà un appuntamento di lì a poco. Sengul si accorgerà della telefonata e non si fiderà affatto di Cemile, tanto che le chiederà di portarla con sé all'appuntamento per recuperare i soldi. Alle due donne si uniranno anche Oğulcan e Omer, ma non sarà affatto una buona idea.

I quattro raggiungeranno Yeliz al porto, ma all'improvviso comparirà anche Nejat, pronto a scappare con i soldi. Ne nascerà uno scontro fisico con Omer e Oğulcan, ma tutto sarà interrotto dall'arrivo di un furgone dal quale partiranno diversi colpi di ama da fuoco. Tutti cadranno, tranne Nejat che scapperà con la borsa.

Cemile perderà sua sorella dopo lo scontro a fuoco

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 12 agosto, Omer si alzerà dopo la sparatoria e si accorgerà che tutti sono per terra. Sengul, Oğulcan, Cemile e Yeliz sembreranno morti. Il ragazzo, in preda al panico chiamerà i soccorsi e la situazione sarà molto critica. Sengul si risveglierà al pronto soccorso e quando vedrà accanto a sé Oğulcan in condizioni gravissime si alzerà di scatto.

Il ragazzo sarà operato d'urgenza e trasferito in terapia intensiva. Cemile, come Sengul, se la caveranno con poco, ma Yeliz starà malissimo. Dopo qualche ora, la sorella di Cemile esalerà l'ultimo respiro. Poco dopo, Oğulcan avrà un infarto e il suo cuore si fermerà: i medici correranno a rianimarlo e la famiglia Eren sarà distrutta.