Omer e Harika finiranno in cella insieme nella puntata di Tutto per la mia famiglia di venerdì 14 agosto: questa esperienza unirà per la prima volta fratello e sorella.

Le anticipazioni tv rivelano che Harika sarà sorpresa a rubare in un supermercato e Omer proverà ad aiutarla pagando la merce. L'orgoglio della ragazza avrà la meglio e alla fine la polizia porterà via entrambi.

Preoccupazione per Harika in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano un inaspettato avvicinamento tra Omer e Harika. Tutto avrà inizio dopo la festa di Susen, quando ci sarà l'ennesimo scontro tra ragazze.

Harika proietterà di fronte a tutti gli invitati Asiye e Aybike che fanno le pulizie a casa di una persona. La giovane si divertirà a deridere le cugine Eren, ma Aybike non avrà intenzione di subire. La figlia di Sengul sbugiarderà Harika davanti a tutti dicendo che mente da mesi, è diventata povera e vive nel suo quartiere. Per Harika sarà un colpo durissimo: la ragazza lascerà la festa in preda alla disperazione. Suzan sarà preoccupata per sua figlia che non rientrerà a casa e chiamerà Omer chiedendo il suo aiuto. Il giovane no si tirerà indietro e contatterà Tolga, l'unico amico vicino ad Harika. Lui, però, gli dirà che la ragazza lo ha mandato via perché era molto arrabbiata. A quel punto, Omer uscirà per cercare sua sorella.

Una disavventura inaspettata per Omer e Harika

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di venerdì 14 agosto, Omer troverà Harika in un supermercato e la osserverà da lontano. La ragazza non farà altro che prendere i prodotti e nasconderli nella sua borsa e Omer andrà a rimproverarla. "Tua madre è preoccupata", le dirà, chiedendole di tornare a casa. Harika prenderà una lattina, pronta a pagare solo quella, e si dirigerà alla cassa. L'impiegato accuserà Harika di aver rubato e quando vedrà la borsa piena di prodotti sarà pronto a chiamare la polizia. Omer dirà di aver messo lui la merce nella borsa e chiederà di pagare tutto. Harika sarà furiosa e oltre a chiedere di chiamare la polizia, metterà il negozio sottosopra.

Alla fine i due fratelli finiranno in cella, ma questo li riavvicinerà molto. Per la prima volta Harika offrirà del cioccolato a Omer che lo mangerà volentieri. Suzan andrà a prendere i suoi figli e finalmente li vedrà vicini.