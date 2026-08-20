Gli spoiler degli episodi turchi di Tutto per la mia famiglia in programma nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che ci saranno brutte notizie per la famiglia Eren. Kadir finirà in ospedale in gravi condizioni di salute dopo essere stato investito dall'auto di Melisa. Quest'ultima crollerà a terra priva di sensi dopo aver capito cosa ha fatto al suo amato.

Kadir picchia Akif per aver ucciso suo padre

Tutto inizierà quando Kadir picchierà Akif, arrivando addirittura a minacciarlo di morte. In questa circostanza, il ragazzo informerà di aver scoperto che è l'assassino di suo padre Veli dopo aver visto un video all'interno di una chiavetta usb.

Il maggiore degli Eren si fermerà in tempo prima di macchiarsi le mani di sangue, volendo consegnare l'uomo d'affari alla giustizia. Kadir, a questo punto, si precipiterà alla stazione di polizia a tutta velocità a bordo di una moto. Sarà in questo momento che il ragazzo rimarrà vittima di un drammatico incidente stradale quando una macchina gli taglierà la strada. Il fratello di Omer precipiterà al suolo perdendo subito i sensi. Il pubblico scoprirà che Melisa era al volante dell'auto senza patente, decisa ad accompagnare l'amica Susen in ospedale per un ferita riportata alla mano.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Melisa crolla a terra dopo aver capito di aver investito Kadir

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Melisa crollerà a terra dopo aver capito di aver investito il suo amato Kadir.

Sulla scena sopraggiungeranno Akif e Kaan a bordo di un'auto. Il potente uomo d'affari chiederà al figliastro di portare Susen a casa non prima di chiederle di tacere su quanto accaduto col maggiore degli Eren. Allo stesso tempo, Akif accompagnerà Kadir in ospedale dove le sue condizioni appariranno subito molto gravi. L'uomo farà ritorno a casa, dove informerà Nebahat di quanto successo tra la loro figlia Melisa e Kadir. In questa circostanza, l'imprenditore distruggerà la chiavetta usb in modo tale che il ragazzo non possa incastrarlo della morte di Veli. In ospedale, intanto, Omer, Emel e Asiye soffriranno per le condizioni del loro fratello maggiore, sperando in un miracolo.