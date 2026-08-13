Doruk rinnegherà Akif nella puntata di Tutto per la mia famiglia di giovedì 20 agosto: "Non sei più mio padre, ti odio", gli dirà prima di andare via dalla villa lasciando soldi e auto.

Le anticipazioni tv rivelano che Doruk verrà a sapere che Kaan è suo fratello e che Akif ha mentito ancora. Il ragazzo sarà a dir poco disgustato dal comportamento di suo padre e romperà ogni rapporto con lui.

Scontro tra fratelli in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che presto arriverà una verità che turberà molto Doruk.

Akif starà molto attento a non rivelare alla sua famiglia che Kaan è il suo figlio segreto, ma ci penserà Tolga a seminare zizzania. Tutto avrà inizio quando il ragazzo sorprenderà Asiye e Kaan in sala musica, suonare il pianoforte insieme. Tolga farà un breve video da mostrare a Doruk per farlo ingelosire. "Tuo fratello Kaan sta corteggiando Asiye", dirà con un sorriso beffardo. La parola "Fratello", però, non sarà presa sul serio da Doruk che si concentrerà sulla sua gelosia verso Asiye. Appena tornerà a casa, il ragazzo affronterà duramente Kaan, accusandolo di provare a rubargli la ragazza che ama. Tra i due nascerà un forte scontro che Akif tenterà inutilmente di sedare. "Chi credi di essere?" chiederà Doruk a Kaan che risponderà rivolgendosi a suo padre: "Glielo dici tu o glielo dico io?".

Atakul tacerà, ma Kaan, stanco di sentirsi emarginato dalla sua famiglia, dirà la verità, "Sono tuo fratello". Doruk resterà senza parole e chiederà ad Akif di smentire, ma l'uomo non potrà fare altro che ammettere le parole di Kaan.

Doruk rinnegherà Akif e lascerà casa e soldi

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di giovedì 20 agosto, Doruk sarà disgustato dalle bugie di Akif. "Non sei più mio padre", dirà, "Ti odio e se morissi non verserei neanche una lacrima". Come al solito, Atakul penserà prima a se stesso e proverà a giustificarsi, spiegando che Kaan è stato un errore di gioventù per poi implorare Doruk di non dire nulla a sua madre. Il ragazzo, stanco degli inganni di Akif, prenderà le sue cose e andrà via dalla villa. Doruk lascerà a suo padre anche la carta di credito, i soldi e la macchina. "Stai lontano da me", gli dirà prima di andare a bussare alla porta degli Eren.