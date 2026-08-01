Tolga sarà scagionato e nella puntata di Tutto per la mia famiglia di domenica 2 agosto, Doruk e gli altri ragazzi lo cattureranno e lo immobilizzeranno per costringerlo a confessare di aver sostituito le armi a teatro.

Le anticipazioni tv rivelano che Omer, Berk, Doruk e Oğulcan sequestreranno Tolga e lo terranno nella casa in campagna degli Atakul per dargli una lezione. Quando arriverà la notte, il prigioniero troverà il modo per fuggire usando dei vetri per liberarsi dal nastro adesivo.

Breve giustizia in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Orhan perderà l'uso delle gambe dopo aver salvato la vita a Doruk.

Tolga finirà in prigione, perché Berk riferirà alla polizia che è lui l'unico responsabile ma non pagherà abbastanza per il suo grave reato. Quando Asiye, Oğulcan, Omer e Aybike torneranno a scuola, riceveranno una pessima notizia da Berk: Tolga è stato rilasciato. I ragazzi saranno a dir poco indignati nel pensare che sono bastati gli avvocati di suo padre per scagionare il bullo e dichiararlo innocente. Berk, Omer, Oğulcan e Doruk saranno pronti a dargli una lezione e per questo lasceranno la scuola per andare a cercare Tolga. il padre del ragazzo dirà che suo figlio non è in casa, ma è partito all'estero. L'indomani, Omer e Oğulcan intercetteranno il bullo ad una stazione di servizio e chiameranno subito Doruk.

Doruk, Oğulcan , Omer e Berk uniti contro Tolga

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di domenica 2 agosto, Oğulcan bucherà la gomma dell'auto di Tolga, costringendolo a restare bloccato fino all'arrivo di un taxi. Nel frattempo, arriveranno Doruk e Berk, pronti a dare una lezione al ragazzo. Tolga sarà costretto a salire in auto e sarà portato in una casa di campagna della sua famiglia. "Sarai legato senza cibo, né acqua, finché non confesserai", dirà Doruk mentre immobilizzerà il ragazzo. Tolga sarà lasciato in quelle condizioni per tutta la notte: i ragazzi spereranno che l'indomani confesserà. Il bullo, invece, approfitterà dell'assenza di Doruk e gli altri per tentare di scappare e riuscirà a rompere un bicchiere per usare i vetri e poter tagliare il nastro adesivo che lo tiene legato alla sedia.