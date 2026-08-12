Suzan si prenderà la sua rivincita su Akif alla festa in maschera della scuola nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: "Kaan è il flglio di Akif", dirà al microfono come lui aveva fatto tempo prima con il suo segreto.

Le anticipazioni tv rivelano che Suzan effettuerà i test del Dna per evitare che Akif inganni tutti con l'ennesima bugia. La donna si procurerà con l'aiuto di Harika i bicchieri di padre e figlio e li porterà al laboratorio. Con i risultati alla mano, la donna si presenterà all'evento scolastico per annunciare a tutti il grande segreto del suo ex amante.

Le bugie di Akif in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Akif continuerà a manipolare Nebahat a suo piacimento. Per far paura a suo padre, Kaan farà trovare a Nebahat una foto di lui e sua madre insieme a una foto di Akif abbracciato con la donna, ma questo non basterà. Quando sua moglie chiederà spiegazioni, Akif le risponderà che la madre di Kaan era semplicemente la sua assistente in passato. I giorni passeranno tranquilli, ma la verità verrà a galla nel modo più eclatante: Suzan si prenderà una bella rivincita sul suo ex amante. La donna non dimenticherà quando Akif ha detto davanti a tutti che Omer è suo figlio e lo ricambierà con la stessa moneta.

Tutto inizierà per caso, quando Harika porterà Kaan a casa sua per studiare. Suzan ricorderà che quel ragazzo abita a casa di Akif e gli farà delle domande. Kaan le spiegherà che sua madre, Zyumryut, lavorava con Akif.

La rivincita schiacciante di Suzan contro Akif

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Suzan ricorderà una confidenza di Akif quando ancora stavano insieme. Lui le disse che aveva tradito Nebahat quando era incinta di Doruk con la sua assistente Zyumryut. Suzan capirà tutto, ma prima raccoglierà le prove per dimostrare che Akif è il padre di Kaan. Sarà molto semplice procurarsi il bicchiere del ragazzo, visto che gli offrirà del tè. Harika provvederà a procurarsi il bicchiere di Akif e sarà effettuato il test del Dna.

Con le prove, Suzan andrà alla festa in maschera della scuola, prenderà il microfono e annuncerà a tutti: "Kaan è il figlio di Akif". Per lei sarà una grande rivincita e di fronte ai documenti Akif non potrà più mentire.