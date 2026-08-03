Nella puntata di Tutto per la mia famiglia in programma il 4 agosto su Canale 5, Doruk apprenderà il segreto di suo padre Akif. Il ragazzo capirà che il genitore ha fatto ricadere la colpa del tentato omicidio ai danni di Erhan su Kadir Eren.

Doruk scopre che Akif ha dato la colpa a Kadir della sparatoria in cui è rimasto coinvolto Erhan

Doruk scoprirà che Kadir non ha sparato ad Erhan ma Akif. Il ragazzo chiederà a suo padre d'incontrarsi in un luogo appartato. In questa circostanza, l'imprenditore informerà il figlio che il suo assistente l'ha ricattato con un video compromettente.

Akif confesserà che il maggiore degli Eren ha avuto solo sfortuna trovandosi nella sparatoria ma Doruk non gli crederà. Quest'ultimo temerà che il suo genitore abbia incastrato il suo amico, facendogli ricadere la colpa su di lui. Il fratello di Melisa indignato si scaglierà furioso contro il genitore, dichiarando: "Non puoi distruggere la vita delle persone in questo modo!". Ma Akif continuerà a difendersi sostenendo di averlo fatto solo per salvare la sua famiglia. La spiegazione dell'imprenditore non piacerà a Doruk che lo implorerà di raccontare la verità alla polizia: "Come fai a dormire la notte? Non ti senti in colpa?".

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Kadir in arresto, i suoi fratelli in orfanotrofio

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Akif sarà certo che Erhan si risveglierà dal coma dov'è piombato in seguito al colpo di pistola che l'ha ferito. L'imprenditore crederà che il suo assistente una volta sveglio scagionerà Kadir.

Nel frattempo, la situazione dei fratelli Eren si farà sempre più difficile in seguito all'arresto di Kadir. Omer, Asiye e Emel rimasti soli finiranno in un orfanotrofio mentre Sengul e Orhan saranno costretti a lasciare la propria dimora dopo essere stati sfrattati. La coppia insieme ai figli Aybike e Ogulcan troveranno ospitalità a casa di una parente.

Kadir è finito in carcere

Negli ultimi appuntamenti di Tutto per la mia famiglia andati in onda ad inizio agosto in televisione, Akif Atakul ha raggiunto il luogo indicato dal misterioso ricattatore ed ha scoperto che dietro le minacce si nascondeva Erhan, il suo fidato collaboratore. In questa circostanza è scoppiato un violento confronto tra i due che è culminato con uno sparo che ha lasciato Erhan tra la vita e la morte. Kadir ha cercato di soccorrere l'uomo, ma Akif lo ha incastrato facendolo arrestare con l'accusa di tentato omicidio e furto aggravato. Allo stesso tempo, la polizia ha chiamato Omer per informarlo di quanto successo a suo fratello. Quest'ultimo è corso in commissariato per avere un confronto con Kadir.