Kadir sarà finalmente scagionato nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 5 agosto e potrà riabbracciare i suoi fratelli.

Le anticipazioni tv rivelano che grazie alla testimonianza di Erhan, Kadir uscirà dal carcere. Omer, Emal e Asiye lasceranno l'orfanotrofio per tornare a casa da Sengul. Gli Eren, infatti, riavranno la loro abitazione grazie a Doruk.

Doruk aiuta gli Eren in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Kadir, Omer, Asiye e Emel trascorreranno dei giorni molto difficili. I quattro fratelli dovranno dividersi a causa dei troppi problemi: Omer e le sue sorelle dovranno stare in orfanotrofio, mentre Kadir resterà in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio.

Tutto questo, però, non durerà a lungo. A prendere a cuore la situazione sarà Doruk che dopo aver saputo da Tolga che è stato Akif a sparare si darà subito da fare per aiutare i ragazzi. Il giovane affronterà duramente suo padre che lo pregherà di non denunciarlo. Akif, tuttavia, assicurerà a Kadir che presto Erhan si sveglierà e potrà testimoniare a favore di Kadir. Effettivamente andrà proprio così, anche se Akif riuscirà ancora una volta a farla franca. Quando Erhan si sveglierà, ad attenderlo in stanza ci sarà l'imprenditore, pronto a togliergli la vita con un cuscino.

Un ritorno felice per la famiglia di Sengul

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 5 agosto, Akif risparmierà la vita a Ehran, ma a patto che non lo denunci e sparisca dalla circolazione.

L'uomo, tuttavia, sarà utile a scagionare Kadir e la bellissima notizia cambierà la vita di tutti i fratelli. Asiye, Omer e Emel andranno subito a prendere il loro fratello maggiore dal carcere e l'abbraccio tra loro sarà molto emozionante. Questa non sarà l'unica bella notizia: Sengul, infatti, riavrà la sua casa sempre grazie a Doruk che terrà suo padre in pugno. Il ragazzo costringerà Akif a comprare l'immobile in forma anonima e affittarla agli Eren alle stesse condizioni del precedente proprietario. Sengul e i suoi figli si daranno da fare per arredare il pollaio come un tempo e Kadir e i suoi fratelli torneranno finalmente a casa. La famiglia riunita organizzerà una piccola festa per condividere il momento felice.