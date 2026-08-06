Gli spoiler della nuova puntata di Tutto per la mia famiglia in programma il 7 agosto in prima visione su Canale 5 raccontano che Omer Eren deciderà d'aiutare Suzan e Harika dopo aver scoperto che vivono in condizioni precarie.

Omer apprende che Suzan e Harika vivono in condizioni precarie

Cemile continuerà a cercare la sorella Yeliz, ma andrà incontro ad una brutta sorpresa. La ragazzina scoprirà che la sua congiunta risulta scomparsa da diversi mesi. La notizia getterà Cemile nello sconforto, soprattutto perché nessuno sembrerà sapere che fine abbia fatto.

Nel frattempo, Suzan e Harika proveranno ad andare avanti nonostante le gravi difficoltà economiche. Omer scoprirà che sua madre e la sua sorellastra vivono in condizioni precarie e prometterà loro di mantenere il segreto. Akif, invece, continuerà a sorprendere Suzan con gesti inaspettati.

Asiye, invece, sarà ancora arrabbiata con Doruk all'oscuro che sia tenuto sotto ricatto da Tolga. I due ragazzi sembreranno andare d'accordo solo grazie alla musica. Il preside chiederà ai due d' incidere un'altra canzone insieme. Berk, invece, proverà ad avvicinarsi ad Aybike, fingendo di avere problemi con la chimica. La ragazza metterà subito le cose in chiaro, dicendogli di non sopportare le sue continue smancerie.

Nel frattempo, Mazlum vivrà un periodo particolarmente sereno accanto a Talya.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Kadir fa una sorpresa ai fratelli

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Kadir deciderà di fare una sorpresa ai fratelli dopo essere uscito dal carcere. Il giovane porterà Asiye, Omer e Emel a fare shopping e poi a pranzare in un ristorante. Una volta a casa, Sengul proporrà al maggiore degli Eren di prendere in gestione un ristorante. L'idea entusiasmerà tutta la famiglia, che vedrà in questa opportunità la possibilità di costruire un futuro migliore.

Omer, invece, sarà in ansia per la situazione di Suzan. Il ragazzo deciderà di lasciarle alcuni generi alimentari davanti alla porta di casa della madre.

Sarà in questa circostanza che il fratello di Kadir scoprirà che la donna ha delle difficoltà a coprire la retta scolastica di Harika.

Akif ha avuto un confronto con Erhan

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia andate in onda su Canale 5, Berk, Ogulcan, Doruk e Omer hanno sequestrato Tolga per costringerlo a confessare di aver sostituito la pistola di scena con una vera. I quattro amici hanno rinchiuso il ragazzo in un capanno isolato da dove lui è riuscito a scappare. Akif, invece, ha raggiunto il luogo indicato dal misterioso ricattatore, scoprendo che si trattava di Erhan.