Cemile spingerà Orhan e scapperà via con i soldi di Kadir nella puntata di Tutto per la mia famiglia di domenica 9 agosto.

Le anticipazioni tv rivelano che la ragazza si illuderà di poter avere una vita con sua sorella Yeliz che le dirà di avere un grosso debito da saldare. Orhan non potrà proteggerei soldi dei suoi nipoti e si sentirà in colpa.

Grandi progetti in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Kadir riceverà una borsa di soldi dal suo amico Salih. Il gesto generoso dell'anziano signore cambierà la vita ai quattro fratelli che finalmente penseranno al futuro con ottimismo.

Oltre a soddisfare qualche sfizio, Omer penserà ad aiutare sua madre facendo la spesa per lei e pagando la retta del college di Harika a sua insaputa. Kadir penserà in grande: inizierà la trattativa per comprare un bar in cui sistemare tutta la famiglia e la zia Sengul gli darà una mano. Tutto sembrerà finalmente girare per il verso giusto, ma la felicità durerà poco. L'ingresso di Cemile, infatti, sarà un grosso problema per i quattro fratelli che apriranno la porta del loro pollaio alla ragazza rimasta sola. Cemile spiegherà che sua sorella presto la accoglierà in casa, ma la sua sarà solo un'illusione. L'amica di Asiye andrà a trovare Yeliz al locale in cui lavora, ma le sue speranze saranno spente.

La sorella dirà a Cemile che ha un grosso debito con il suo datore di lavoro e per questo non può andare via con lei.

Il gesto vile di Cemile farà crollare tutto

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di domenica 9 agosto, Cemile vedrà nei soldi di Kadir una via d'uscita per sé e sua sorella. Ignara del fatto che Yeliz le abbia mentito, perché il debito è del suo fidanzato che gioca d'azzardo, Cemile aspetterà il momento giusto per rubare i soldi dei ragazzi. Sengul e gli altri usciranno per andare a pulire il locale da acquistare e Orhan resterà da solo in casa. Sarà in quel momento che Cemile agirà, entrando in casa Eran e prendendo la borsa. Quando Orhan si accorgerà di tutto proverà a fermarla, ma le sue condizioni di salute non glielo permetteranno. Con una spinta, Cemile farà cadere Orhan dalla sedia a rotelle e scapperà con il denaro. Per lo zio sarà un duro colpo, perché si sentirà inutile.