Le trame delle nuove puntate di Tutto per la mia famiglia in programma dal 17 al 23 agosto in prima visione su Canale 5 rivelano che Omer vincerà un premio dopo essersi classificato ai primi posti ad un concorso scolastico. Orhan, invece, tornerà a lavoro dopo la paralisi che l'ha colpito alle gambe.

Omer vince una borsa di studio dopo essere arrivato tra i primi ad un concorso

Melisa si dispererà quando vedrà Kadir aiutare Cemile, rimasta ferita dopo la sparatoria in cui è morta Yeliz. La ragazza apparirà sempre più gelosa del rapporto nato tra i due.

Tolga, invece, racconterà ad Asiye che era stato Akif a sparare ad Erhan per poi far ricadere la colpa su suo fratello maggiore. Intanto, Omer dirà alla sua famiglia di essere arrivato nei primi posti ad un concorso di matematica. Il giovane informerà i suoi fratelli di aver vinto una borsa di studio per proseguire i suoi studi in America. Kadir, a questo punto, inizierà a lavorare ancora di più pur di acquistare un biglietto aereo per gli Usa per suo fratello.

Successivamente Kaan consolerà Asiye per poi criticare il comportamento di Doruk. Il giovane si proporrà come intermediario per aiutare il figlio di Akif a riconquistare il cuore dell'ex fidanzata.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Orhan viene reintegrato a scuola

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Doruk tornerà a casa in seguito ad una violenta lite con suo padre. La famiglia Eren, invece, festeggerà i progressi di Orhan, che muoverà i primi passi dopo essere rimasto paralizzato a causa di Tolga. L'uomo inoltre otterrà il reintegro a scuola. Aybike e Berk, a questo punto, temeranno le interferenze di Orhan nella loro storia d'amore.

Sengul, nel frattempo, scoprirà che Akif ha passato la notte a casa di Suzan. La madre di Ogulcan, a questo punto, correrà ad informare Nebahat, che chiederà immediatamente una spiegazione ad Akif.

Omer, invece, si recherà a ritirare il premio della lotteria.

In questa circostanza, il ragazzo scoprirà che i soldi sono stati già incassati. Il fratello di Kadir si renderà conto che sua zia Sengul ha preso il denaro dopo aver ascoltato la descrizione del venditore. Il giovane arrabbiato avrà un duro faccia a faccia con la donna.