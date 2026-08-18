Le trame delle puntate di Tutto per la mia famiglia in programma dal 24 al 30 agosto su Canale 5 rivelano che Omer subirà un'aggressione davanti alla scuola mentre Tolga apparirà interessato a Cemile.

Omer aggredito da alcuni finti traslocatori

Ogulcan e Omer lavoreranno per guadagnare dei soldi per prendere parte alla gara di ballo scolastica. I due cugini si metteranno a vendere cibo da strada per acquistare i biglietti.

Sengul, intanto, andrà nel panico dopo aver bruciato una costosa camicia di seta di Nebahat. Orhan, a questo punto, chiederà un prestito per ricomprare lo stesso capo d'abbigliamento, temendo che sua moglie venga licenziata.

Akif, invece, andrà a pesca con Kaan dove catturerà un grosso pesce. L'imprenditore convincerà poi il direttore di un ristorante a licenziare Doruk.

Successivamente Omer scoprirà che la ditta dei traslochi per cui ha lavorato è coinvolta in furti e per questo deciderà di denunciarli alla polizia. Il ragazzo poco dopo verrà aggredito da alcuni finti traslocatori davanti alla scuola. Gli studenti riusciranno a mettere in fuga i malviventi.

Nebahat e Suzan organizzeranno una trappola ai danni di Akif, attirandolo in una stanza d'albergo per raccogliere indizi contro di lui. L'imprenditore riuscirà a ribaltare la situazione a sua favore, passando da vittima. L'uomo convincerà Nebahat che Suzan è bugiarda.

La donna crederà alle parole del marito, finendo per rompere l'amicizia con la donna.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Tolga si avvicina a Cemile

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Tolga si avvicinerà a Cemile per il disappunto di Aybike che cercherà di allontanarla da lui. Allo stesso tempo, la storia d'amore tra la cugina di Kadir e Berk procederà tra alti e bassi.

Ogulcan e Doruk, invece, verranno fermati dalla polizia per alcuni furti in uffici e abitazioni. Fortunatamente i due ragazzi verranno rilasciati poco dopo grazie alla testimonianza di Omer. L'accaduto provocherà nuove tensioni tra Doruk ed i genitori. Il giovane si rifiuterà di tornare a casa. Akif sfrutterà questa situazione per tornare nelle grazie di sua moglie Nebahat.