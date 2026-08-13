Orhan sarà retrocesso a bidello perché Akif darà il suo posto di lavoro a un raccomandato nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia.

Le anticipazioni tv rivelano che Akif continuerà a rendere la vita impossibile agli Eren. Quando un suo amico gli chiederà un posto di lavoro, lui non esiterà a licenziare Orhan per accontentarlo. Il marito di Sengul tornerà a scuola come bidello.

Inizio in salita per Orhan in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Orhan tornerà a camminare grazie a Cemile. Il peggio sembrerà ormai alle spalle della sfortunata famiglia Eren, anche perché presto Orhan tornerà anche al suo lavoro di amministratore a scuola.

Purtroppo un'altra tragedia travolgerà Sengul e i suoi nipoti: Kadir morirà dopo un incidente in cui sarà coinvolto anche Akif. Quest'ultimo riuscirà a farla franca anche per questo reato e avrà sulla coscienza un altro Eren, ma proseguirà la sua vita come se nulla fosse accaduto. Il padre di Doruk si mostrerà più insensibile che mai, anche quando, nonostante abbia fatto fuori già tre membri della famiglia, continuerà ad infierire. Tutto avrà inizio quando un amico chiamerà Akif per raccomandare un suo conoscente. Atakul andrà dal direttore per ragionare insieme sul da farsi, ma avrà già una soluzione al suo problema. Akif non ci penserà due volte: il raccomandato avrà il posto di Orhan.

La sconfitta di Orhan e la delusione di Aybike

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Akif sarà spietato e ordinerà al direttore di licenziare subito Orhan. "E se lo riassumessimo come bidello?" proporrà il direttore dispiaciuto, "Così non resta disoccupato". Akif acconsentirà e chiederà al suo collaboratore di agire al più presto. Il direttore convocherà Orhan e lo informerà del cambiamento, nella più totale sincerità. "Tu non hai sbagliato, ma dobbiamo assumere un conoscente", spiegherà a Orhan che non potrà fare altro che accettare. Eren tornerà a svolgere il suo lavoro da bidello e la sua famiglia gli starà accanto come sempre. Per Aybike, però, sarà un duro colpo scoprire che il raccomandato in questione è un amico del padre di Berk.