Gli spoiler degli appuntamenti turchi di Tutto per la mia famiglia in programma nei prossimi mesi sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Emel Eren vivrà momenti di grande paura quando si addormenterà all'interno di un abitazione dove lavora Asiye come addetta alle pulizie. La bambina verrà colpita da un colpo di pistola dal padrone di casa, appena tornato a casa.

Asiye porta Emel nell'abitazione in cui fa le pulizie

Tutto inizierà quando Asiye decide di portare con sé la sorella minore in una delle case che pulisce in modo che stia al caldo.

La padrona dell'abitazione sarà molto gentile nei confronti della ragazza e di Emel. In questa circostanza, la donna informerà Asiye ed Emel che sarebbe partita per un viaggio con suo marito. Asiye, a questo punto, telefonerà ad Omer affinché si occupi della sorella mentre lei finisce di pulire l'abitazione. Ma i tre complice l'abitazione calda finiranno per addormentarsi all'interno. Sarà in questo momento che i fratelli Eren verranno sorpresi dai proprietari, che faranno ritorno dopo l'annullamento del loro viaggio.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Emel colpita da un colpo d'arma dal padrone di casa

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che il padrone di casa spavento tirerà fuori una pistola e minaccerà Omer, credendo che sia un ladro.

I due, a questo punto, daranno vita ad una discussione dove partirà un colpo d'arma da fuoco che colpirà Emel.

La ragazzina verrà portata immediatamente in ospedale dove le sue condizioni non saranno gravi. In questa circostanza, i padroni dell'abitazione si prenderanno a cuore la situazione dei fratelli Eren, portandoli del cibo e tutto ciò di cui hanno bisogno. Omer affronterà colui che ha sparato alla sorella ed alla fine riusciranno a stringere un'amicizia. Sengul prenderà questo spiacevole avvenimento come un colpo di fortuna per i suoi nipoti che hanno trovato persone con soldi disposte ad aiutarli.

Orhan è corso a fermare la recita dov'è stato colpito da Omer

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Tutto per la mia famiglia andati in onda ad inizio agosto su Canale 5, Akif ha ricevuto una richiesta di dieci milioni di dollari da parte della persona che l'ha ricattato.

L'imprenditore ha detto ad Erhan di non avere altra scelta se non quella di pagare. A scuola, invece, si è svolta la prova della recita scritta da Berk, che non ha potuto partecipare poiché rinchiuso da Tolga in uno stanzino. Ogulcan l'ha sostituito nella direzione delle scene. Il ragazzo è stato liberato da Orhan, al quale ha detto che Tolga ha sostituito la pistola di scena con una vera. L'uomo è corso a fermare la recita, ma è stato colpito da Omer.