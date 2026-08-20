Gli spoiler degli episodi turchi di Tutto per la mia famiglia in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Susen e Kaan daranno vita ad una lite a scuola che avrà drammatiche conseguenze per uno di loro. Il fratellastro di Doruk perderà la vita per le conseguenze di un incidente avvenuto nel collegio Ataman.

Susen dice a Kaan di voler raccontare a tutti com'è morto Kadir

Dora chiederà a Omer di aiutarla con la matematica. La ragazza avrà bisogno di alcune lezioni private dopo aver riconosciuto le notevoli capacità del giovane nella materia.

Omer accetterà la proposta soprattutto per motivi economici. Il ragazzo avrà bisogno di guadagnare e vedrà nelle ripetizioni una buona occasione per mettere a frutto le proprie competenze. La vicinanza tra i due provocherà qualche equivoco. Emir sarà assalito dalla gelosia come Susen. Quest'ultima reagirà con irritazione quando scoprirà che Omer ha fissato un incontro con Dora. Il fratello di Kadir proverà a rassicurare la giovane, ma le sue parole serviranno a poco.

Allo stesso tempo, Susen attraverserà un momento molto delicato. La studentessa incontrerà Kaan e gli confiderà di essere incapace di convivere col segreto riguardante la morte di Kadir. La ragazza saprà che il ragazzo ha perso la vita a causa di Melisa e che Akif le ha imposto di tacere sulla vicenda.

Susen inizierà a prendere in considerazione l'idea di confessare la verità ad Omer.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Kaan perde la vita

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che l'occasione si presenterà durante un'attività organizzata all'interno della scuola. Agli studenti verrà chiesto di essere completamente sinceri e proprio questo spingerà Susen a compiere un passo decisivo. Quest'ultima deciderà di parlare della tragedia che ha coinvolto Kadir, prendendo un megafono. Ma le intenzioni della ragazza saranno fermate da Kaan, il quale darà vita ad una violenta lite con lei. I due ragazzi finiranno così per cadere dal primo piano del collegio. Susen e Kaan verranno soccorsi e trasportati d'urgenza in ospedale, dove i medici si occuperanno delle loro condizioni. La ragazza riuscirà a salvarsi dopo aver riportato alcune ferite mentre il fratellastro di Doruk accuserà un'emorragia al cervello che gli sarà fatale. Il ragazzo perderà la vita in ospedale.