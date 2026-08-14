Un nuovo lutto si abbatterà sui fratelli Eren dopo la perdita di entrambi i genitori. Dagli spoiler degli episodi turchi di Tutto per la mia famiglia si apprende che Asiye, Omer e Emel rimarranno soli quando il loro fratello maggiore Kadir Eren perderà la vita dopo essere stato investito da un auto.

Melisa investe Kadir con l'auto

La storyline prenderà il via quando Kadir scoprirà che suo padre Veli è morto per mano di Akif. Il maggiore degli Eren raggiungerà la casa del potente uomo d'affari per informarlo che lo avrebbe denunciato alla polizia per il crimine che ha commesso.

Il giovane si metterà a bordo della sua moto per raggiungere il commissariato il prima possibile. Akif e Kaan cercheranno di raggiungere il fratello di Omer per impedirgli di raggiungere la polizia.

Durante il tragitto, la moto con a bordo Kadik verrà travolta dall'auto, guidata da Melisa intenta a portare la sua amica Susen in ospedale. La giovane rimarrà senza parole quando capirà di aver investito il suo amato con la macchina. Akif, a questo punto, lascerà Kadir davanti all'ospedale non prima di aver recuperato la chiavetta usb contenente le prove della morte di Veli. Dopo aver valutato le sue condizioni, i medici sottoporranno il maggiore degli Eren ad una delicata operazione.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Asiye, Emel e Omer piangono la morte di Kadir

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Nebahat porterà sua figlia a casa. In questa circostanza, Melisa sarà vittima di alcuni sensi di colpa anche se Akif le imporrà di mantenere il silenzio su quello che ha fatto se non vuole passare il resto dei suoi giorni in galera.

Nel frattempo in ospedale la situazione peggiorerà drasticamente, tanto che Kadir morirà. I suoi fratelli osserveranno il ragazzo mentre verrà cercato di rianimare dal personale. Asiye (Su Burcu Yazgı Coşkun), Emel e Omer si rifiuteranno di accettare la morte di Kadir, piangendo inconsolabili al suo capezzale. La fidanzata di Doruk griderà tra le lacrime. "Non copritelo". Qualche giorno dopo, la famiglia organizzerà i funerali dove tutti quanti piangeranno Kadir, che verrà sepolto nella tomba di famiglia.