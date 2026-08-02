La chiavetta di Akif finirà nelle mani di Omer nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: Erhan la nasconderà nel taxi e il capo di Kadir la metterà da parte.

Le anticipazioni tv rivelano che Kadir riceverà la chiavetta dal suo capo, come se fosse un oggetto privo di valore. Il ragazzo, tornato a casa, la consegnerà a Omer suggerendogli di usarla per studiare. I ragazzi ignoreranno il contenuto della chiavetta: il video che incastra Akif per la morte del loro padre.

Akif la farà franca in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Kadir finirà in carcere incastrato da Akif.

Quest'ultimo, infatti, riuscirà ancora una volta a farla franca dopo aver colpito Erhan che lo ricattava con la chiavetta dell'omicidio di Veli. Nelle prossime puntate, Akif continuerà a farla franca, ma Kadir sarà scagionato grazie ad Erhan che si sveglierà e testimonierà a suo favore. Il padre di Doruk minaccerà duramente il suo braccio destro, tanto che riuscirà ad evitare la denuncia. Akif, inoltre, metterà Erhen alle strette per avere da lui la chiavetta. L'uomo spiegherà all'imprenditore che prima di andare all'appuntamento con lui, ha nascosto la chiavetta tra i sedili del taxi guidato da Kadir. Akif inizierà una corsa contro il tempo per cercare la prova che lo incrimina per l'omicidio di Veli, ma non riuscirà a trovarla.

L'uomo prenderà il taxi e frugherà tar i sedili, ma non ci sarà traccia della chiavetta. Nel frattempo, Kadir, uscito dal carcere, riprenderà il suo servizio.

La verità sull'omicidio di Veli in tasca

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Kadir ricomincerà il lavoro con il taxi e il suo capo avrà una cosa molto importante da consegnargli. L'uomo, infatti, darà a Kadir la chiavetta dicendogli che sarebbe un peccato buttarla. Nella stessa sera, Kadir riceverà una borsa di soldi da parte di Salih, il suo amico conosciuto in carcere che gli lascerà una grossa eredità. Kadir tornerà al pollaio con le mani piene e festeggerà con i fratelli per il grosso regalo ricevuto. Distrattamente, poi, il ragazzo consegnerà la chiavetta a Omer e gli dirà che potrà usarla per i compiti. Il fratello di Kadir la metterà in tasca, ignaro di aver appena ricevuto la verità sulla morte del suo amato padre.