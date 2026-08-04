Gli spoiler degli episodi turchi di Tutto per la mia famiglia in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che ci saranno momenti di grande emozione a casa Eren. Omer, Kadir insieme ad Ogulcan e Aybike rimarranno senza parole quando vedranno Orhan uscire in giardino con le proprie gambe.

Cemile promette a Orhan di aiutarlo a risolvere la sua paralisi

Orhan vivrà momenti di paura quando un incendio scoppiato improvvisamente rischierà di trasformarsi in una tragedia. Il padre di Aybike rimarrà coinvolto in un incidente domestico che provocherà un rogo in cucina.

L'uomo non riuscirà a mettersi in salvo in quanto costretto sulla sedia a rotelle per una paralisi. Sulla scena interverrà Cemile, che entrerà nell'edificio dopo aver udito le grida d'aiuto di Orhan. L'amica di Kadir riuscirà a portare l'uomo fuori dalla casa, evitando che la situazione abbia conseguenze drammatiche. Il consorte di Sengul rimarrà favorevolmente colpito dal gesto d'altruismo di Cemile, tanto da mettere una pietra sopra sui guai che aveva commesso ai danni della sua famiglia. La sorella di Yeliz accoglierà con gioia il perdono di Orhan, felice di essersi riscattata. La giovane farà una promessa importante all'uomo ovvero quella di aiutarlo a risolvere la sua paralisi.

Anticipazioni di Tutto per la mia famiglia: Orhan torna a camminare con le proprie gambe

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia narrano che la promessa di Cemile avrà il risultato sperato poiché il padre di Aybike recupererà l'uso delle gambe. In particolare, Sengul riunirà tutta la famiglia per fare una sorpresa ai suoi cari. La donna chiamerà il marito, che uscirà in giardino camminando sulle proprie gambe. Orhan ritornerà a camminare grazie all'aiuto di Cemile e un lungo percorso di riabilitazione. Una scena che regalerà ai familiari un momento di grande emozione. La felicità per l'importante traguardo durerà poco poiché durante i festeggiamenti, Kadir accuserà un malore, accasciandosi a terra davanti agli occhi di tutti i presenti.

Doruk ha scoperto che Akif ha incastrato Kadir di tentato omicidio

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia che sono andate in onda di recente su Canale 5, Erhan è finito in ospedale a causa di Akif. Quest'ultimo ha sparato al suo collaboratore dopo aver scoperto che lo teneva in pugno con un video compromettente. L'imprenditore ha poi fatto ricadere la colpa del tentato omicidio su Kadir, che è stato arrestato. Tolga ha assistito all'intera scena e ne ha fatto parola con Doruk. Il ragazzo ha deciso di affrontare suo padre, scoperto che ha incastrato il suo amico per un crimine che non ha compiuto.